Telefacts Zomer brengt het verhaal van chimpansee Lucy en de onbreekbare vriendschap tussen mens en dier

Telefacts Zomer brengt nu donderdag 4 augustus om 22u35 het unieke verhaal van chimpansee Lucy. In de jaren zestig werd ze geadopteerd door de familie Termelin. Het koppel besliste om het dier op te voeden alsof het hun kind is en ze noemen haar Lucy. Wanneer studente primatologie Janis Carter een studentenjob zoekt, komt ze terecht bij de Termelins om er te zorgen voor Lucy. Wat een afstandelijke relatie moest worden, werd een intense band tussen een jonge vrouw en een chimpansee.

Lucy drinkt koffie bij het ontbijt en ‘s avonds af en toe een gin tonic. Ze kan communiceren door middel van gebarentaal en knuffelt er op los. Maar wanneer Lucy volwassen wordt, is het duidelijk dat ze niet genoeg mens is om bij de familie Temerlin te blijven. Ze sturen haar naar The Gambia National Park, waar ze de kans krijgt om zich te ontwikkelen en in het wild te leven. Haar verzorgster Janis Carter beslist om met haar mee te gaan. Het wordt een rollercoaster waarin de jonge Amerikaanse verhuist naar Gambia en er in een boomhut gaat wonen om zo dicht mogelijk bij Lucy te zijn. “Ik denk dat Lucy wel wist dat chimpansees een andere soort waren, maar ik denk niet dat ze zichzelf in die andere soort plaatste. Ik denk dat ze zichzelf als mens zag”, vertelt Janis Carter.

Telefacts Zomer brengt het unieke verhaal van Lucy en Janis aan de hand van archiefbeelden, foto’s van Lucy’s menselijke jeugd in de Verenigde Staten en beelden van het leven van Janis en Lucy samen in Gambia.

Telefacts Zomer, nu donderdag 4 augustus om 22u35 bij VTM en op VTM GO .

