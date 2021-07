Telefacts Zomer brengt het portret van Maddy, het model met syndroom van Down

Telefacts Zomer brengt morgen, donderdag 15 juli om 23.05 bij VTM, een portret van Madeline Stuart, een Australisch model met het syndroom van Down. Maddy had één grote droom: een succesvol model worden. De jonge vrouw wil de wereld anders laten kijken naar mensen met Down en daar kan, volgens haar, een modellencarrière verandering in brengen. Ze verscheen al verschillende jaren op rij op de catwalks van modeweken in New York, Parijs, Milaan, Dubai en Londen. Madeline wil het syndroom niet langer zien als een handicap, maar als een geschenk.

Madeline en haar moeder Rosanne voeren een strijd voor gelijkheid: “Op de catwalk hoef je geen Einstein te zijn. Het gaat om lekker in je vel zitten, een product aanprijzen, zelfvertrouwen. Niemand heeft meer zelfvertrouwen dan mijn dochter”, vertelt Rosanne. De andere modellen lijken enthousiast dat Madeline met hen de catwalk deelt, maar niet iedereen denkt er zo over. Rosanne heeft het moeilijk met de commentaren op sociale media, maar ze zou Madeline nooit willen veranderen. “Als er morgen een pil zou komen die haar chromosomen zou veranderen en haar down zou laten verdwijnen en haar intellectuele achterstand… Ik zou die weigeren. Uiteindelijk zou ik ermee instemmen, voor haar, om een einde te maken aan de discriminatie. Maar alles wat perfect is aan haar, zou verloren gaan.”