Telefacts Zomer: 48 uur op de ‘feestuniversiteit’ van de VS en aan boord van Air Force One

Ohio University staat bekend als ‘dé feestuniversiteit’ van de VS. Bier is er goedkoper dan water en duizenden studenten zakken er dan ook elke avond af naar een van de 25 bars. Telefacts Zomer zoomt hier op dinsdag 18 augustus om 21.55 op in en laat enkele studenten die er studeren of gestudeerd hebben aan het woord.

“Je kunt zo veel fuiven als je wilt. Op zich is het opmerkelijk dat de meeste studenten er uiteindelijk in slagen om af te studeren”, vertelt Joe Donatelli, digital director bij News 5. Maar zoveel drank en feestjes zorgt ook voor ernstiger problemen op de campus: seksueel geweld dat ieder jaar erger lijkt te worden. “Je loopt rond op de campus en je ziet borden bij studentenhuizen: “Nee betekent ja, ja betekent anaal”. Er is zelfs een studentenhuis dat bekendstaat als het ‘verkrachtingshuis’.”, getuigt een studente.

Op donderdag 20 augustus om 21.50 stapt Telefacts zomer aan boord van Air Force One, het machtigste vliegtuig ter wereld. Het vliegtuig van de president van de Verenigde Staten is eigenlijk het equivalent van Witte Huis maar dan in de lucht. De Boeing 747 is uitgerust met kantoren, een vergaderzaal, een volledig ingerichte keuken, een luxueuze slaapkamer met badkamer, en een bureau voor de president. Ruim 320 miljoen euro kost het basismodel en de luchtmacht heeft nog eens een viervoud van dat bedrag uitgegeven om het te pantseren. “Zodra de president aan boord van één van de twee beschikbare toestellen stapt, is het officieel ‘Air Force One’ ”, vertelt Mark Tillman, die 18 jaar gezagvoerder was aan boord. “Het is een echt fort, speciaal uitgerust met een schild dat de impact van een raketinslag kan weerstaan.”

Voor hij president werd, had Donald Trump alleen maar kritiek op Air Force One. Te duur, te oud en dat alles op de kap van de belastingbetaler. Maar sinds hij aan de macht is, gaat hij er minstens één keer per maand mee golfen in Florida. En heeft hij een nieuwe versie besteld, met nieuwe kleuren die naar goud neigen. Telefacts Zomer geeft een exclusieve kijk achter de schermen van Air Force One.