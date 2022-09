Telefacts Special blikt terug op het leven van Koningin Elizabeth II

De Britten zijn in diepe rouw. Na zeventig jaar aan het hoofd van het Verenigd Koninkrijk, overleed Koningin Elizabeth II op donderdag 8 september op 96-jarige leeftijd. Naar aanleiding van haar overlijden werpt Telefacts, vanavond om 22u35 bij VTM, een blik op belangrijke momenten uit haar rijkgevulde leven. In de unieke special schetsen Britse royalty-watchers, biografen en prominente getuigen een portret van “Her Majesty The Queen”. Wie was Queen Elizabeth II buiten het publieke oog? Welke gebeurtenissen in het leven en in haar familie raakten haar diep? Hoe kwam ze op de troon terecht en hoe hield ze zichzelf en de monarchie recht in turbulente tijden? Waarom inspireerde ze niet alleen de Britten, maar heel de wereld?

Telefacts neemt de kijker onder meer mee in het jonge leven van de Queen en werpt een blik op de band met haar ouders. Ook haar huwelijk met prins Philip, hertog van Edinburgh, en de geboorte van haar kinderen Koning Charles III, prinses Anne, prins Andrew en prins Edward komen aan bod, net als haar troonsbestijging op 2 juni 1953, na het overlijden van haar vader George VI.

Telefacts Special ‘The Queen’, vanavond 9 september om 22u35 bij VTM en ook op VTM GO .

