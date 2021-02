Telefacts NU volgde sterrenchef Sergio Herman tijdens rampjaar: “Ik heb in 2020 helemaal niets verdiend”

Bijna een jaar geleden besliste de regering om de horeca te sluiten. Na een korte heropening in de zomer, moesten restaurants en cafés vanaf oktober opnieuw onherroepelijk dicht. Het werd een rampjaar voor de sector. Telefacts NU volgde een aantal restaurateurs die niet bij de pakken bleven zitten. Velen speelden in op de crisis en investeerden in veilige alternatieven. Een van hen is sterrenchef Sergio Herman die morgen, donderdag 25 februari om 21.55, in Telefacts NU opvallend eerlijk getuigt over 2020: "Ik heb helemaal niets verdiend afgelopen jaar. Mensen zeggen nogal snel: 'Sergio zit er warmpjes in, die voelt dat niet.' Maar ook voor mij was dit een kwestie van overleven."

Telefacts NU kon Sergio Herman de afgelopen weken volgen en stelde vast dat het zelfs tijdens deze crisis niet rustig is voor de sterrenchef. "Het is fucking corona. Bij velen zie je dat de power en de push weg is. Ik hààt die coronamodus. Nu moet je net gas geven!" Sergio praat ook openlijk over wat de coronapandemie met zijn privé leven heeft gedaan. Hij werd vijftig en na dertien jaar strandde zijn huwelijk met Ellemieke Vermolen. "Ik ben meer aan mezelf gaan denken, en dat wil ik nog veel meer doen in de toekomst. Ik ga nòg egoïstischer worden. Ik vind het heerlijk dat ik dat gewoon voor mezelf kan beslissen. Enkel nog aan jezelf denken en leuke dingen doen."

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

In een uitzending die volledig gewijd is aan de crisis in de horeca, onderzocht Telefacts NU ook hoe ons gedrag als consument veranderd is. Hebben we massaal eten afgehaald? Bestelden we onze frietjes online? En hoe hebben cafés en restaurant daarop ingespeeld? Is wie geïnvesteerd heeft beloond met nieuwe klanten? En zullen we opnieuw in onze oude gewoontes hervallen of blijven we ook na de crisis inzetten op veiligheid in plaats van gezelligheid? Telefacts NU geeft een antwoord op deze vragen en kijkt naar de toekomst van de horeca.

