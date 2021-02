Telefacts NU undercover bij antivax-huisartsen

Het actualiteitenmagazine Telefacts NU verdiept zich morgen, donderdag 11 februari om 21.50 bij VTM, in de wereld van de vaccins. Hoewel er een meerderheid van de Belgen is die zich wil laten inenten, is er nog steeds een hardnekkige minderheid die zich verzet tegen de vaccins. Van waar komt dat verzet? En zit er enige waarheid in de theorieën van de tegenstanders of niet? Telefacts NU zoekt het uit en legt de meest gebruikte stellingen van de anti-vaxxers voor aan viroloog Prof. Dr. Pierre Van Damme.

Een grote rol in het overtuigen van twijfelaars is toebedeeld voor de huisartsen. Zij moeten twijfelende patiënten overhalen om zich te laten inenten. Maar niet alle huisartsen zijn de vaccins goedgezind. Telefacts NU kon undercover vaststellen hoe een klein groepje huisartsen hun patiënten afraadt om zich te laten vaccineren. Sommige huisartsen boden hun patiënten zelfs spontaan aan om hun vaccinatie te vervalsen en valse attesten af te leveren.

De Orde van Geneesheren reageert ontzet op de beelden van Telefacts NU. "Dit is een kaakslag voor alle huisartsen die elke dag hun leven riskeren", zegt Michel Deneyer, ondervoorzitter van de Orde van Geneesheren. "Wanneer dit wordt vastgesteld, zullen we deze artsen zwaar sanctioneren. Dat kunnen we u garanderen."

Reporter Thomas Van Hemeledonck deed voor de reportage mee aan de testfase van het vaccin van Johnson & Johnson, dat hier in België geproduceerd wordt maar voorlopig nog niet is goedgekeurd. Al is hij niet helemaal zeker of hij ingeënt werd met het vaccin of met een placebo. "Het vaccin is zowat het meest besproken onderwerp van het moment", legt Van Hemeledonck uit. "Niet alleen de vaccinatiestrategie, maar ook de inhoud. Wat zit er in? Is het wel veilig? Is het genoeg getest? Ik ben zelf geïnteresseerd in het vaccin en wil weten waarom zoveel mensen toch nog twijfels hebben.” Voorlopig weet Van Hemeledonck dus nog niet of hij écht is ingeënt met het vaccin. Dat gaat hij ook pas weten als hij zelf, zoals alle volwassen Belgen, een uitnodiging krijgt om zich te laten vaccineren.

