Telefacts NU exclusief op de sofa bij de seksuoloog

Vlamingen gaan massaal naar de seksuoloog. Het is zelfs zo dat er bij velen een lange wachtrij is om afspraken te maken en dat heel wat seksuologen een patiëntenstop invoeren. Dat blijkt uit een rondvraag bij tientallen seksuologen in Vlaanderen. Telefacts NU zoomt hier morgenavond, dinsdag 8 december om 21.45, dieper op in. De camera’s mochten daarbij voor het eerst meelopen tijdens therapeutische sessies van seksuologen Chloé De Bie en Wim Slabbinck, zo ook tijdens de gesprekken met Christophe Ramont uit Blind Getrouwd.

Ondanks die grote vraag naar seksuologen blijft het seksleven voor vele Vlamingen nog een taboe. Seksuele problemen bespreekbaar maken, is volgens seksuologe Chloé De Bie erg belangrijk omdat velen hier vaak lang mee blijven rondlopen: "Vijfentachtig procent van de seksueel actieve Vlamingen met seksuele zorgen, zet niet zélf de stap naar hulp. De vijftien procent die dat wel doet, doet het pas na zeven jaar! Dat betekent dat heel wat Vlamingen heel lang, zo niet heel hun leven, rondlopen met seksuele problemen." Ook seksuoloog Wim Slabbinck is het daarmee eens: "Er is dringend nood aan goede seksuologen. Zolang het vak niet erkend is, kan iedereen zich als seksuoloog opgeven. Met alle gevolgen van dien."

Christophe Ramont, bekend in Vlaanderen door zijn optreden in het VTM-programma Blind Getrouwd dit jaar, gaat sinds zijn deelname aan het programma nog steeds langs bij seksuoloog Wim Slabbinck. “Na het hele avontuur van Blind Getrouwd leerde ik iemand nieuw kennen. Maar eigenlijk was ik daar mentaal nog niet klaar voor. Plots had ik helemaal geen zin meer in seks en dat legde druk op mijn relatie. Met Wim kon ik daar over praten.”

Dat de therapie van een goede seksuoloog wonderen kan doen, blijkt uit de ervaring van Lesley en Gregory. Na financiële tegenslagen liep het niet meer zo vlot in hun relatie. Met de hulp van seksuologe Chloé De Bie gaat het nu beter. "We mochten bijvoorbeeld een week geen seks hebben, maar we moesten wel intieme dingen doen, zoals massages, maar zonder de daad. Dat maakte ons automatisch rustiger, je kan het meer van je afzetten. Zo groei je ook dichter naar elkaar toe", vertelt het koppel.

Ook Jonas (niet zijn echte naam) gaat te rade bij een seksuoloog. Zijn voorkeur voor BDSM zorgde voor een breuk in zijn relatie. Na heel wat sessies bij een seksuoloog, kon Jonas de relatie met zijn partner opnieuw rechttrekken: "Nu is dat prachtig. Nu loopt het voor mij en voor haar goed, heel goed zelfs. Het heeft een soort taboe weggehaald uit onze relatie. De sleutel was communicatie. Alleen was dat niet simpel. Het was nooit gelukt zonder tussenkomst van een seksuoloog... Daar ben ik van overtuigd."