Telefacts NU: De Verdeelde Staten van Amerika door de ogen van Greet De Keyser

Morgen, dinsdag 27 oktober om 21u50 bij VTM, exact een week voor de verkiezingen, brengt Telefacts NU een special over de Amerikaanse verkiezingen. In Telefacts NU gaat VTM NIEUWS-reporter Romina Van Camp langs bij Greet De Keyser. Samen reizen ze het land af om te spreken met Amerikanen die het beleid van Trump écht voelen.

“Nooit heb ik het land, waar ik nu al twintig jaar werk en woon, op deze manier zo verdeeld gezien”, zegt Greet De Keyser. “Zelfs de zwarte gemeenschap stemt niet langer meer automatisch op de Democraten. Steeds meer van hen komen nu openlijk uit voor hun keuze voor Trump. Ik had een aantal interessante gesprekken met deze weinig traditionele Trump-fans.”

Black Voices for Trump: mensen uit zwarte gemeenschap die voorstander zijn van Trump

Greet De Keyser praat onder meer met Alexandra Bocian. Een Afro-Amerikaanse moeder die lid is van Black Voices for Trump, leden van de zwarte gemeenschap die voor het eerst openlijk voorstander zijn van Trump. “Ik heb geen problemen met mijn huidskleur of mijn politieke voorkeur. Waarom zou ik niet uitkomen voor waar ik voor sta?”, zegt Alexandra. Zij stemt met volle overtuiging op Trump omdat hij de belastingen fors verlaagd heeft.

En Greet ontmoet ook leden van de Minneapolis Freedom Riders, zwarte burgeractivisten die gewapend door de straten van de stad patrouilleren omdat ze na de dood van George Floyd geen vertrouwen meer hebben in de regering, gerecht en politie. En al zeker niet in Trump. Zo is er Tyrone Hartwell, vroeger marinier, nu een zwaar bewapende Freedom Rider: “Verandering start bij jezelf. We zijn hier voor de mensen, niet tegen hen. We willen een brug slaan tussen de burgers en de politie.”

Greet De Keyser geeft de kijker in Telefacts NU ook een blik achter de schermen van haar werk voor VTM NIEUWS. Zo neemt ze Romina Van Camp mee naar het Witte Huis en vertelt ze hoe ze haar live-interventies voorbereidt.