Telefacts NU brengt exclusief veelbesproken documentaire over Britney Spears

Nu donderdag, 18 februari om 21.50, brengt Telefacts NU exclusief de internationaal geprezen documentaire ‘Framing Britney Spears’. Deze veelbesproken documentaire, geproduceerd door onder andere The New York Times, toont aan hoe Britney Spears sinds 2008 volledig de controle over haar eigen leven is kwijtgeraakt. Spears werd na haar opname in een psychiatrisch ziekenhuis onder curatele geplaatst van haar vader, James Spears. Sindsdien heeft hij de volledige controle over al haar bezittingen.

Uit de documentaire blijkt dat James Spears al van in het begin uit was op het geld van zijn dochter. Zo vertelt de marketingdirecteur van Britney Spears, Kim Kaiman: "Haar vader is nooit echt betrokken geweest tijdens haar jeugd. Het enige dat ik hem ooit over haar hoorde vertellen was dat zijn dochter zo rijk zou worden dat ze hem een boot zou kopen." Volgens de documentairemakers voelt ook Britney Spears zich zelf slachtoffer van haar vader. Dat zou blijken uit 'gecodeerde berichten' op social media. Babs Gray, die een podcast serie maakt over Britney Spears, heeft het over ‘cryptische verwijzingen naar vrijheid, die vaak opduiken’. Het bewijst, volgens de fans, dat Spears zelfs niet eens mag en kan zeggen wat ze wil.

Aanleiding voor de documentaire zijn de fans van Britney Spears die, onder de hashtag #FreeBritney, wereldwijd aanklagen dat Britney Spears al twaalf jaar lang tegen haar wil gecontroleerd en gedomineerd wordt door haar vader. De populaire wereldster mag geen enkele beslissing zelf nemen, alles wordt beslist door haar vader. Vele fans spraken zich niet alleen uit op social media, maar kwamen zelfs voor de zaak op straat.

De documentaire heeft internationaal de discussie aangewakkerd over hoe het publiek en de pers omgaan met popsterren. VTM heeft, met Telefacts NU, als enige in Vlaanderen de rechten op deze documentaire kunnen bemachtigen.

