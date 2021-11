Telefacts neemt video-app TikTok onder de loep

De Chinese video-applicatie TikTok is in recordtempo uitgegroeid tot de nummer één app bij tieners en kinderen, mede doordat hun sociale leven door de lockdown noodgedwongen online plaatsvond. Is de populaire video-app een onschuldig tijdverdrijf of is er meer aan de hand? Censureert het platform al wie zwart, gehandicapt of arm is? TikTokker Unice Wani verklaart: “Als je het woord 'zwart' nog maar uitspreekt, kunnen je video's al geblokkeerd worden door het platform.”

Birgit Van Mol ondersteunt als ambassadeur van Rode Neuzen Dag het welzijn van jongeren en dus is deze aflevering voor haar extra bijzonder:

“We gunnen onze jongeren natuurlijk ook op TikTok veel plezier en ontspanning, zeker in deze vreemde tijden. Maar omdat Rode Neuzen Dag begaan is met het welzijn van onze jongeren, vinden we het belangrijk dat we hen ook waarschuwen voor de mogelijke risico's van een platform waarop ze veel tijd doorbrengen.”

Het slimme algoritme van TikTok toont de gebruikers gepersonaliseerde content gebaseerd op hun interesses en scrollgedrag, waardoor tieners gemiddeld anderhalf uur per dag doorbrengen op de app. Klopt het dat TikTok de persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelt en dat de Chinese overheid iedereen bespioneert via het platform? Nu zondag 21 november om 22u05 neemt Telefacts de kijker mee in de geheimzinnige wereld van TikTok.

