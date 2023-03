Winnen met de loterij: het spreekt enorm tot de verbeelding. In mei 2022 wonnen maar liefst 435 inwoners van hetzelfde dorp in Wales de People’s Postcode Lottery: geen trekking met random getallen hier, wel op basis van een postcode en een unieke combinatie van cijfers en letters. De winnende pot bedroeg 4,5 miljoen euro. De laagste uitkering schommelde rond de 4000 euro, de eigenaar van het grootste lot won maar liefst 440.000 euro. Op woensdag 29 maart neemt Telefacts een kijkje in Rhymney, het Welshe dorp dat de loterij won. Wat betekent de winst voor een gemeenschap waar de mensen het niet breed hebben?

In het kleine Rhymney zijn de mensen verre van rijk. Het loterijgeld is dus zeer welkom. John, een oudere man, droomt ervan om eindelijk eens een quad te kopen, iets waarnaar hij al z’n hele leven verlangt. De 90-jarige Betty wil zichzelf verwennen met nieuwe schoenen en een zetel waarin ze lekker kan relaxen. En het gezin van Mary kan een camper kopen om eindelijk nog eens op vakantie te gaan met het hele gezin. Dat was al 14 jaar geleden.

Geen echt grootse, wilde dromen dus, maar zaken die het leven net wat aangenamer maken. In dit geval maakt geld écht gelukkig.

Telefacts: Het Welshe dorp dat de loterij won, op woensdag 29 maart om 22.35 op VTM en VTM GO.

