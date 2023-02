Telefacts: eerst vriend, dan vijand van Poetin

In de hoogste sociale kringen vertoeven en baden in luxe, maar nadien moeten vluchten voor je leven, zo verging het menig Russisch oligarch. Op dinsdag 7 februari om 21u45 getuigen enkele vrouwen en ex-vrouwen van invloedrijke Russen over de volatiele relatie van hun (ex-)man met Vladimir Poetin.

Poetin heeft z’n macht en rijkdom te danken aan de zogenaamde oligarchen, superrijke Russen met veel invloed. Eerst steunden ze de president, tot bleek dat hij uit was op hun geld. Maar wie kritiek heeft op Vladimir Poetin, wordt financieel gepluimd en valt uit de gratie. Om de zoveel tijd zijn er meldingen van vergiftigingen, vreemde ongevallen en zogenaamde zelfdodingen. Iedereen verdenkt het Kremlin ervan daar voor iets tussen te zitten, maar harde bewijzen zijn er niet.

In ongenade gevallen oligarchen ontvluchten bijgevolg vaak hun vaderland. De meesten van hen strijken neer in Londen, waar ze nog de hele tijd over hun schouder moeten kijken. In Telefacts getuigen enkele vrouwen en ex-vrouwen van oligarchen hoe het is om ineens aan de andere kant te staan.

Telefacts: van vriend tot vijand van Poetin, op dinsdag 7 februari om 21.45 op VTM en VTM GO.

