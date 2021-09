Telefacts blikt 20 jaar na de aanslagen terug op 9/11

Over 1 week is het 11 september. Het is dan precies 20 jaar geleden dat twee vliegtuigen zich in de WTC-torens boorden in het hartje van New York. Eén van de grootste terreurdaden uit onze geschiedenis en een gebeurtenis die onze wereld voorgoed veranderd heeft. Vanavond, zondag 5 september om 23u10 bij VTM, blikt Telefacts terug op deze ramp. In een BBC-reportage vertellen mensen die de aanslagen hebben overleefd én nabestaanden van slachtoffers hoe 9/11 nog elke dag hun leven beheerst.

Vanessa Lawrence was aan het werk op de 93ste verdieping van de noordelijke toren, waar het eerste vliegtuig recht in vloog. Ze was net in de lift gestapt om een drankje te gaan halen en ontsnapte zo op het nippertje aan de dood. “Het moment dat ik uit de lift stapte, hoorde ik een enorme knal. Het gebouw trilde en de rook en brokstukken vlogen door de gang. Toen we uit de lift gegooid waren, werd die een vuurbal en stortte die neer”, vertelt Vanessa.

Duizenden mensen stierven tijdens de aanslagen en ook in de maanden nadien door hun verwondingen en aan ademhalingsproblemen door de enorme stofwolken. De overlevenden zetten hun leven verder, maar de terreur staat tot op vandaag op hun netvlies gebrand. “Er vielen lichamen vlak voor ons neer. Eén vrouw stortte gillend neer. Ze raakte de grond. En toen niks meer”, getuigt één van de overlevenden.

