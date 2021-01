Team van senioren vormt callcenter om advies te geven over relaties, de liefde… en seks

In de tweede aflevering van Da’s Liefde! Op maandag 18 januari om 20.40 bij VTM, wil Jens Dendoncker opnieuw weten hoe wij, Vlamingen denken over liefde. En hoe al die kennis over de liefde ons van pas kan komen in het dagelijkse leven. Hij ging in Brugge, het romantische Venetië van Vlaanderen, op zoek naar de wetenschappelijke waarheid over de liefde en toetst die af aan de praktijk. De eerste aflevering werd bekeken door 461.769 kijkers, goed voor een marktaandeel van 23,3% (VVA 18-54).

Jens doet op maandag 18 januari beroep op zijn zelf samengesteld team van bejaarden en daar heeft hij een goede reden voor. Want als een spreekwoord zegt dat het verstand komt met de jaren én neurologisch onderzoek dat ook nog eens bevestigt, waarom belt 79% van de jongeren dan niet voor goede raad naar zijn grootouders? Dat vindt Jens jammer. Om te voorkomen dat al die levenswijsheid verloren gaat, richt hij een callcenter op bestaande uit vier mondige grijsaarden. Ria, Raymond, Willy en Elise zijn samen goed voor 311 jaar aan ervaring en geven mensen telefonisch advies over relaties en de liefde. Of het ook echt een goed idee is om aan een 74-jarige te vragen hoe je je seksleven kan upspicen, daarvoor moet je kijken. En wie weet haal je er zelf ook nog iets uit.

“Gij zijt al-tijd te laat!”, “Hebt ge nu weeral alle lichten laten branden?” of “Is dat nu echt zo moeilijk om uw schoenen IN de kast te zetten?” Irritaties, we hebben ze allemaal. Maar liefst 61% van de Vlaamse koppels ergert zich dagelijks aan elkaar. En je kan tot in het oneindige ruzie maken over die ergernissen, of je kan ook iets helemaal anders doen. Jens ontdekt dat elkaar beschuldigen niet meteen the way to go is en komt op basis van de wetenschap tot een alternatieve conclusie: imiteren in plaats van irriteren. Is dat dan niet een beetje uitlachen? Misschien. Maar is dat leuker dan op elkaar te liggen zagen? Jazeker! Enkele koppels ondergaan het experiment.

Is je partner wat lastig op je, dan kunnen puppies misschien een uitweg bieden? Jens nodigt enkele bevriende koppels uit voor een experiment rond vergeving en stelt daarvoor de relatie van Aster Nzeyimana en Lize Feryn en die van Tine Embrechts en Guga Baúl op de proef. Klopt het dat boosheid plaats maakt voor verliefdheid als er schattige hondjes in de buurt zijn?

Daarnaast ontdekt Jens dat bij meer dan de helft van de koppels de passie binnen de relatie verdwenen is. Dus bij al die mensen is het ‘vaarwel verliefdheid’ en rustig wachten op de dood? Dat zou je denken, maar je bent mis. Jens ontdekt een manier om de verliefde gevoelens terug te vinden en test ze uit, samen met een aantal koppels die de moed vinden om hun hart op tafel te leggen voor de camera. Worden ze weer verliefd op elkaar? Je komt het te weten in Da’s Liefde!.