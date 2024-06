Team Belgium for the win? Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts verdedigen de Belgische driekleur tijdens World Cup of Darts 

Team Belgium for the win? Het is niet alleen supporteren geblazen voor de Rode Duivels, maar ook voor The Belgian Arrows. Tijdens de World Cup of Darts gooien Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts hun pijlen in team, met maar één doel voor ogen: de Belgische vlag verdedigen en de beker mee naar huis nemen. VTM 2 zendt de landencompetitie live uit van donderdag 27 juni om 19u00 tot en met zondagavond.

In deze 14de editie van de landencompetitie nemen in totaal 40 landen uit alle uithoeken van de wereld het tegen elkaar op. Van Canada tot Singapore, van Hong Kong tot Zuid-Afrika: ze strijden voor een deel van de prijzenpot ter waarde van 450.000 pond, de winnaars nemen daarvan 80.000 pond naar huis. Vorig jaar schopten de Belgian Arrows het tot de halve finale. Met een nipte 7-8 op het scorebord werden Kim en Dimi daar een halt toegeroepen door wereldtoppers Gerwyn Price en Jonny Clayton uit Wales, de uiteindelijke winnaars van het landentoernooi. Nemen de Belgen, die traditioneel hoge ogen gooien tijdens de World Cup Of Darts, de felbegeerde beker dit jaar eindelijk mee naar huis?

Speelschema: