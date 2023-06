Swipen onder de zon: zes vriendenduo’s gaan in het buitenland op zoek naar dé perfecte date in ‘Ik Swipe Je’

Zon, zee, vriendschap én de zoektocht naar de perfecte date. In ‘Ik Swipe Je’, vanaf donderdag 22 juni nieuw bij VTM 2, trekken zes duo’s van single bestfriends de wijde wereld in. Daar gaan ze via online dating op zoek naar de eeuwig-durende-alles-verslindende-liefde… of naar de liefde voor 1 nacht. Het budget en de bestemming van hun roadtrip hebben de duo’s zelf in handen, maar ze hebben wel hetzelfde doel voor ogen: ontdekken wat online dating onder de buitenlandse zon hen te bieden heeft.

Wanneer de best friends zich onderdompelen in de lokale genenpoel van hun bestemming, zijn datingapps als Tinder, Bumble of Grindr hun trouwe gidsen. Maar wat zoeken en wat vinden ze? Een match-made-in-heaven of een zwoele zomervakantie gevuld met one-night-stands? On the road wordt niet alleen duidelijk welke types hun harten sneller doen slaan, maar ontdekt de kijker ook hoe deze open minded vrienden denken over seks en relaties. Op welke blunders knappen ze af en wat zijn dé turn-ons? Wat doe je wanneer je een blauwtje loopt? Is seks tijdens de eerste date oké? En wat als één iemand de liefde vindt en de andere eenzaam en alleen achterblijft?

De duo’s verleiden, amuseren zich rot en genieten van zon, zee en strand. Maar ze tonen zich ook van hun kwetsbare kant. Want de spanning, de vlinders in de buik, de onzekerheid én de struggle van het online daten is real.

Bekijk hier de preview:

'Ik Swipe Je', vanaf donderdag 22 juni nieuw bij VTM 2. Het programma is nu al te bekijken op VTM GO+.

