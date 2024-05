Surprise voor de Familie-kijkers: Leen Van den Bossche stapt de Jan & Alleman binnen

Het zijn spannende weken voor de Familie-kijkers. De seizoensfinale nadert en afgelopen vrijdag werden ze alvast naar het puntje van hun stoel gebracht met een verrassende onthulling. Bert Van den Bossche is terug en verschuilt zich in de gedaante van Joris Nuyens (Jan Sobrie). De ene comeback is nog maar net een feit en een andere loert al om de hoek. Nu maandag 27 mei maakt ook Leen Van den Bossche opnieuw haar intrede in Familie. Actrice Catherine Kools geeft gestalte aan het personage dat maandag plots de Jan & Alleman, het café van haar vader Jan (Jef De Smedt), binnenstapt. Een emotioneel weerzien.

Cathérine Kools: “Tijd vliegt als je bezig bent met dingen die je graag doet. Leen heeft beslist om terug te komen en dat kwam mij goed uit. Net als haar leven is ook dat van mij serieus veranderd. Ik ben aan zee gaan wonen, zij in Afrika. Ik heb een boek geschreven Absolute Aanrader Alcoholvrij. Leen heeft ondertussen ook hard aan zichzelf gewerkt. De dingen in de ogen durven kijken, ze zien zoals ze zijn, je eigen waarheid uitspreken, dat hebben we gemeen. Nu komt Leen terug met een nieuwe mindset en een frisse kijk. Zowel voor haar als voor mij is het fijn om iedereen terug te zien. Het filmen op de set voelde als gisteren. Thuiskomen, weliswaar in een nieuwe thuis, want ook de set is van locatie verhuisd!”

Leen woonde de voorbije jaren in Afrika, samen met haar partner Faroud en zoontje Arthur. Ze keert nu alleen terug naar haar familie, om binnenkort ook aanwezig te zijn op de reünie die Mieke aan het plannen is. In tussentijd trekt ze in in ‘hotel papa’. Is Leen enkel teruggekomen voor de reünie? Hoe is het haar de afgelopen jaren vergaan in Afrika? Hoe is het om haar familie terug te zien? En hoe lang is ze van plan om te blijven? Veel vragen waar de kijkers de komende weken misschien wel antwoorden op krijgen.

