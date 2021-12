Surprise, surprise: Robot wordt Robots!

Op woensdag 22 december om klokslag 18u50 zag Robot het levenslicht. Als één van de eerste figuren uit The Masked Singer trad de gele Robot uit de schaduw, samen met Edelhert en Papegaai. Een gele Robot? Of was het een blauwe Robot? Of toch een gele? De verwarring was groot bij de kijkers, die de foto’s van beide kleuren opmerkten en speculeerden op sociale media. Die speculaties zullen er niet minder op worden nu de twee zich samen aan Vlaanderen voorstellen. De Robot komt immers niet alleen, maar met twee. Hiermee zorgt The Masked Singer meteen voor een nieuwe surprise, want voor het eerst zal een duo samen op het podium staan. May we present to you… Robots.

Robots leven in een wereld van metaal. Met hun kleurrijke speelsheid lichten ze hun grauwe omgeving helemaal op. Ze vervelen zich geen moment in hun post apocalyptische setting waarin ze oneindig blijven meedraaien. Ze hebben ook een huisdiertje.

“Biep biep. Ik ben Robot. Prettige kennismaking. Biep biep”, spreken de Robots voor het eerst. “The Masked Singer, dat zegt een Robot niets. Wat is dit voor rare wereld waar ik in terechtgekomen ben? Onder dit masker zitten alleen maar draadjes. Of ik geprogrammeerd ben om te zingen? Dat zal ik moeten uitproberen. Dat wordt een interessant experiment. Een testritje is altijd handig om te zien of alles op de juiste plek zit. Maar een paar losse vijzen zijn geen ramp. Dat kan alleen maar helpen om makkelijker los te komen. Tijd om te bewijzen dat ik gemaakt ben voor het podium!”

Samen met Edelhert en Papegaai zijn Robots de eerste Masked Singers die uit de schaduw getreden zijn. Via themaskedsinger.be nemen ze iedereen mee in hun virtuele wereld. Maar welk bekend gezicht schuilt er écht achter de maskers? Het mag duidelijk zijn: het nieuwe seizoen van The Masked Singer staat weer bol van de verrassingen!

Maak via deze video kennis met Robots:

