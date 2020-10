Suikerspin doet wat voor velen onmogelijk leek

Dat actrice en vlogster Nora Gharib - ook bekend van haar deelname aan K3 Zoekt K3 in 2015 - van achter het Suikerspin-masker zou verschijnen, was voor vele kijkers van The Masked Singer uitgesloten. “Kan niet, want zij is net bevallen”, klonk het op sociale media. Hun verbazing was dan ook groot toen Nora vanavond tóch van achter het masker tevoorschijn kwam. “De baby was er altijd bij. Aan haar heb ik mijn deelname ook verklapt, want zij kan toch niet veel zeggen”, klonk het in de halve finale.

Ze zou normaal zo’n 8 maanden zwanger zijn op het moment waarop ze in de huid van Suikerspin kroop. Het kleurrijke rokje werd zo hoog opgetrokken dat het haar bolle buik net zou verdoezelen. En toen kwam corona. De opnames van The Masked Singer werden uitgesteld, maar Nora Gharib dacht niet aan opgeven. Ze beviel van een wolk van een dochter en stond 8 dagen na haar keizersnede te repeteren op het podium van The Masked Singer. “Als ik er nu over nadenk vind ik mezelf echt wel zot”, vertelt ze in Behind The Mask op VTM GO. “Maar ik voelde mij keigoed in mijn vel, er werd rekening gehouden met de choreografie en de liedjes en de baby was er ook altijd bij. Het is heel vlotjes gegaan.”

Behind The Mask volgt Nora tijdens haar hele Masked Singer-parcours: van de spanning naar haar bevalling toe tot de eerste zangles na haar keizersnede of danscoaching met haar baby op de arm. Naar elke repetitie of opname liet ze zich namelijk door haar kersverse dochter vergezellen. “Ik heb zelfs geprobeerd om borstvoeding te geven tijdens het dansen. Moeilijk, want je bent met 5 dingen tegelijk bezig.”

Vanavond viel het doek jammer genoeg voor Suikerspin en dat vlak voor de grote finale van volgende week. Daarin kruipen Duiker, Wolf en Koningin nog een laatste keer in hun pak. “Het voelt heel dubbel”, vertelt Nora. “Heel jammer natuurlijk, maar anderzijds begon ik ook te voelen dat ik wat moe werd. The Masked Singer was echt een avontuur. De rit ernaartoe alleen al. Zeker met een baby. Ik denk dat ik nu pas ga beseffen dat ik écht bevallen ben. Hou je zoet, Suikerspin. Ze zou eigenlijk wel mooi staan in de kinderkamer...”

Bekijk hier de video van de ontmaskering:

Ontdek het hele verhaal van Nora Gharib nu in ‘The Masked Singer: Behind The Mask’ op VTM GO via deze link.