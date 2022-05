Strijd om de wereldtitel Counter-Strike barst los in het Sportpaleis: fans kunnen het spectaculair esports-toernooi live volgen bij VTM GO en VTM 4

Het zijn absolute hoogdagen voor fans van esports: het WK Counter-Strike komt naar Antwerpen. De beste spelers van één van de de populairste videogames ter wereld nemen het tegen elkaar op in een kolkend Sportpaleis. Voor meer dan 50.000 fans van over de hele wereld strijden ze om de wereldtitel én de prijzenpot van maar liefst 1 miljoen dollar. Ook VTM is op de afspraak: vanaf de voorrondes, die nu al lopen, is het hele toernooi te zien op VTM GO, daarnaast is de halve finale en finale ook te zien bij VTM 4. Fervent gamer William Boeva voorziet de halve finales en finale van live commentaar, samen met Robert-Jan Kortooms en Matthias De Vlieger. Opwarmen kunnen liefhebbers met de tweedelige docureeks ‘Fight For First: Excel Esports’, die op 17 en 18 mei wordt uitgezonden bij VTM 4 en ook op VTM GO beschikbaar is.

Wereldkampioenschap Counter-Strike

Op het wereldkampioenschap Counter-Strike (CS:GO) strijden 24 topteams voor de wereldtitel én een prijzenpot van 1 miljoen dollar. Wereldwijd zitten naar schatting 150 miljoen esportsfans op het puntje van hun stoel voor dit toptoernooi. Het schietspel is dan ook immens populair: elke dag nemen wereldwijd zo’n 600.000 spelers online de wapens tegen elkaar op. Het nieuws dat zo’n groot esport-toernooi dit jaar op eigen bodem plaatsvindt, sloeg in de Belgische gamewereld in als een bom. En knallen zal het in het Sportpaleis. De duizenden toeschouwers volgen vol spanning de zenuwslopende matches, om helemaal uit hun dak te gaan wanneer hun favoriete team een goede move maakt of een ronde wint.

VTM GO en VTM 4 brengen dit spektakel live naar de kijker:

Donderdag 19 mei: kwartfinales om 16u30 en 20u00 bij VTM GO

Vrijdag 20 mei: kwartfinales om 16u30 en 20u bij VTM GO

Zaterdag 21 mei: halve finales om 16u30 bij VTM GO en om 20u00 bij VTM 4 en VTM GO, met live commentaar van William Boeva, Robert-Jan Kortooms en Matthias De Vlieger

Zondag 22 mei: finale om 20u00 bij VTM 4 en VTM GO, met live commentaar van William Boeva, Robert-Jan Kortooms en Matthias De Vlieger

Bekijk hier de trailer:

Fight For First: Excel Esports

Voor wie al in de juiste vibe wil komen of wie een eerste stapje in het waanzinnige universum van de esports wil zetten, is er op dinsdag 17 en woensdag 18 mei 'Fight For First: Excel Esports', telkens om 22u30 bij VTM GO en VTM 4. De reeks volgt een Brits team van een ander populair schietspel ‘League of Legends’ dat moet knokken voor een plaatsje in de top. Dat esports niet zomaar een videogame spelen is, blijkt al snel wanneer de spelers uren lang moeten trainen, werken met veeleisende coaches en moeten opboksen tegen de bikkelharde competitie. Kortom: esport is topsport.

Zowel de live uitzendingen van het wereldkampioenschap Counter-Strike als de documentaire ‘Fight For First: Excel Esports’ zijn enkel geschikt voor kijkers die ouder zijn dan 16 jaar.

Major Championship Counter Strike Antwerpen: vanaf donderdag 19 mei om 16u30 ​ kwartfinales op VTM GO en vanaf zaterdag 21 mei om 20u00 bij VTM 4. Met live commentaar van William Boeva op 21 mei en 22 mei.