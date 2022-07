Strijd der Olympiërs in ‘Spartacus Run’: Zijn Kim Gevaert en Aagje Vanwalleghem nog steeds in topvorm?

Van maandag 11 juli tot en met donderdag 14 juli om 21u30 bij VTM, trotseert een nieuwe lading BV’s de obstakels in Spartacus Run. Waar sommigen hun oude glorie terugvinden, eindigt het parcours voor anderen in een drama.

Een strijd der Olympiërs op maandag 11 juli. Ex-sprintster Kim Gevaert en ex-turnster Aagje Vanwalleghem gaan nog een keer tot het uiterste voor ‘Spartacus Run’. Als voormalig topatleten hebben deze powerwomen alle troeven in huis om een glorieuze prestatie neer te zetten. Ze zijn vinnig, ervaren, gefocust en hebben bovenal een ijzersterke winnaarsmentaliteit. Maar zijn ze nog steeds in topvorm? En wie trekt aan het langste eind?

Bekijk hier de indrukwekkende prestatie van Kim Gevaert:

Bekijk hier Aagje Vanwalleghem de hangbrug trotseert:

Op dinsdag 12 juli betreden VTM NIEUWS-anker Freek Braeckman en chef-kok Marcelo Balardin het strijdtoneel. Freek is fanatiek en vastberaden een scherpe tijd neer te zetten. Marcelo is iets minder enthousiast. Tijdens zijn run weerklinkt heel wat (Italiaans) gevloek op het domein van Averbode. Maar bij ‘de slotgracht’ loopt het pas helemaal mis voor de chef-kok wanneer hij een dramatische val maakt…

Op woensdag 13 juli nemen stand-up comedian Amelie Albrecht en tv-kok Loïc Van Impe het tegen elkaar op. Amelie staat enthousiast aan de start, maar blijft de stand-up comedian wel lachen? Met Andy zijn “gezever” alvast niet. Normaal gezien roert hij in potten en pannen, nu gaat de hypercompetitieve Loïc voluit voor een plaatsje in de finales van ‘Spartacus Run’. Maar een sluwe tactische beslissing kan wel eens als een boomerang in zijn gezicht terugkeren.

Geen kasseien voor ex-wielrenner Johan Museeuw op donderdag 14 juli, wel modder en een resem pittige obstakels. Hij deelt het parcours met politica Jinnih Beels. “Ik val nog liever dood dan op te geven”, aldus de politica, die zich inderdaad in de hindernissen vastbijt. Minder doorzettingsvermogen en karakter bij ‘De Leeuw van Vlaanderen’, die zich tot de koning van de straftijd kroont.

Na deze woelige week wordt duidelijk welke kandidaten de scherpste tijd neerzetten en een plaatsje in de finaleweek veroveren. De twee snelste vrouwen gaan rechtstreeks naar de ‘vrouwenfinale’. De vier beste mannen vechten in twee halve finales uit wie een plaats in de ‘mannenfinale’ krijgt.

