Straffe sofa-anekdotes en ongezouten meningen: publiekslievelingen Jordy en Els werpen kritische blik op de opvallendste tv-fragmenten in ‘Het Beste van 2023’

Jordy, de onbetwiste dj-koning uit Leuven, zotte doos Els uit Deerlijk, Antwerpse stylist Dominique en dynamische best friends Nora en Debora ofwel ‘de Ora’s’, kruipen gezellig in de zetel in ‘Het Beste van 2023’. De populaire typetjes uit het creatieve brein van Jonas Van Geel laten vanaf zondag 3 december elke week hun ongefilterde mening los op de belangrijkste momenten van het voorbije televisiejaar. Van de pechvogel en onverwachte verrassing van 2023 tot de grote helden van het scherm en het meest memorabele televisiemoment van het voorbije jaar. Elke week werpen ze een kritische blik, gekruid met een vleugje humor, op de opvallendste tv-fragmenten van 2023, telkens met een ander centraal thema.

Wordt het Maureen Vanherberghen die tijdens het Gala van de Gouden K's niet alleen het publiek in vuur en vlam zette? Of Tom Waes op het slagveld van Julius Caesar in Het verhaal van Vlaanderen? Of misschien toch eerder Bart Appeltans die zijn slag thuishaalde in de verbluffende finale van De Verraders? In de eerste aflevering gaan internetfenomenen Els, Jordy, Dominique en de Ora’s op zoek naar de meest memorabele tv-momenten van het voorbije jaar. Welk fragment is de absolute favoriet en mag Elske bekronen met de felbegeerde trofee voor ‘Het Beste van 2023’?

Bekijk hier een fragment uit de aflevering:

