Straffe professionals met ‘De Gevaarlijkste Jobs van Vlaanderen’ nemen kijkers mee in de danger zone

Torenkraanmonteurs, professionele duikers, boomchirurgen, stuntmannen of ontmijners. De professionals in ‘De Gevaarlijkste Jobs van Vlaanderen’, vanaf 28 november nieuw bij VTM 2, hebben geen alledaagse nine-to-five job. Ze mikken hoger, dieper, extremer, spannender en gevaarlijker. Deze straffe mensen met een buitengewone en vooral ook gevaarlijke job nemen de VTM 2-kijker mee in de danger zone. Plaatsvervangend angstzweet, knikkende knieën en een bonzend hart verzekerd.

Op centimeters van het voorbijrazende verkeer de snelweg afzetten, op 140 meter hoogte één van de hoogste torenkranen in België demonteren, vissen op een woeste zee of met een kettingzaag in de hand 20 meter hoog in een boom klimmen: zonder aarzelen kijken deze professionals het gevaar iedere werkdag recht in de ogen. Waarom doen ze het? En went het ooit? Eén ding is zeker: hun werk is belangrijk en ze zijn gedreven door de uitdaging. Ze lopen elke dag risico's, maar zijn tot in de puntjes voorbereid om het loerende gevaar te trotseren. Al beseffen ze ook dat het ooit eens mis kan gaan…

Bekijk de eerste beelden hier:

De Gevaarlijkste Jobs van Vlaanderen’, vanaf 28 november nieuw bij VTM 2 en ook op VTM GO.

