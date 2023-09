Stewardess Jolien en brandweerman Brecht vormen de eerste match in Blind Getrouwd

De voorbije weken gingen de Blind Getrouwd-fans weer massaal aan het gokken: wie wordt aan wie gematched in het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd? VTM licht vandaag een tipje van de sluier op (no pun intended): op maandag 4 september geven onder andere de 32-jarige stewardess Jolien uit Kalken en de 32-jarige vrijwillige brandweerman Brecht mekaar het jawoord. Wie het tweede koppel is dat eveneens in de eerste aflevering in het huwelijksbootje stapt, blijft een verrassing tot op het scherm.

Met volgens de experten misschien wel de 4 beste matches ooit, kondigt het nieuwe seizoen zich alvast uiterst romantisch aan. Maar het zijn uiteindelijk de 8 deelnemers zélf die het moeten waarmaken. Vooraleer Jolien en Brecht mekaar ontmoeten, luttele seconden voor ze een trouwring over mekaars vinger schuiven, maken ze eerst nog kennis met hun ‘lotgenoten’. Als voorbereiding op de grote dag immers, worden de trouwers enkele weken voor hun huwelijk ondergedompeld in al wat hen binnenkort te wachten staat. Op een locatie die trouwen àdemt, worden de mannen en de vrouwen - op twee aparte dagen - samengebracht om mekaars verwachtingen, maar vooral veel zenuwen te delen.

En daarna is hij er: De Grote Dag. Terwijl Jolien en Brecht zich opmaken voor hun eerste ontmoeting, tellen ook nog een andere bruid en bruidegom hun laatste momenten als single af. Binnen enkele uren staan ze oog in oog met hun toekomstige, maar onbekende echtgeno(o)t(e). Omringd door vrienden en familie vieren ze samen de start van het waanzinnig en onvergetelijk avontuur dat Blind Getrouwd heet.

Hoe reageren de bruiden en bruidegommen wanneer ze mekaar voor het eerst te zien krijgen in het gemeentehuis? Volgt er opluchting, of teleurstelling? Maakt paniek zich meester van de trouwers, of springt de vonk al over vanaf “Hallo, ik ben …”? Je ziet het in de eerste aflevering van misschien wel het meest romantische seizoen so far van Blind Getrouwd.

