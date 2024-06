Steven De Lelie en Gunther Levi spelen hoofdrol in nieuwe Familie-webreeks op VTM GO

Bert is back en dat zullen de Familie-kijkers geweten hebben. Niet alleen in de spannende seizoensfinale van komende vrijdag 28 juni, maar ook in de splinternieuwe webreeks die meteen daarna van start gaat op VTM GO. ‘Familie - Het ware gelaat van Joris’ geeft de kijkers nieuwe inzichten in hoe verschillende schokkende gebeurtenissen uit het verleden écht tot stand zijn gekomen. En niets is wat het lijkt, zo blijkt. De kijker ontdekt namelijk dat Bert ook het brein is achter eerdere gebeurtenissen uit het recente verleden… Speciaal voor de webreeks kruipt Steven De Lelie nog een keer in de huid van Bertje en staat één Van den Bossche spreekwoordelijk terug op uit de dood: Peter Van den Bossche, gespeeld door Gunther Levi.

Steven De Lelie: “Ik vond het vooral onwaarschijnlijk fijn om de collega's allemaal terug te zien. Het voelde echt als familie en het leek wel of ik nooit was weggeweest. Terug in de huid van Bert kruipen, was vooral spannend. Hij is met de jaren nog donkerder en slechter geworden. Zelfs de mensen van make-up en script zaten vaak vol afschuw toe te kijken. Het belooft dus spannend te worden. Veel geheimen worden opgehelderd en er zit een mega grote onthulling in. Tijdens de visie met de ploeg hoorden we geregeld 'ooohs' en 'aaahs'... spannend dus! Ik kijk alvast uit naar de Kinepolis en naar de reacties van het publiek.”

Gunther Levi: “Na twee jaar zal eindelijk blijken wie Peter Van den Bossche heeft vermoord en welke gebeurtenissen daaraan voorafgingen. Het was voor mij na al die tijd echt leuk om nog eens te mogen filmen voor Familie en een enorm fijn weerzien met vele vroegere collega’s.”

Naast Steven en Gunther is ook Charlotte Sieben als Louise te zien in de webreeks en kruipt Line Ellegiers in de huid van het personage Nancy. ‘Familie - Het ware gelaat van Joris’ keert terug naar het verleden van Bert Van den Bossche en het moment waarop hij kennismaakt met buurvrouw Nancy, een jongedame waarmee het instant klikt. De twee worden steeds closer en ondertussen bereidt Bert zijn ultieme wraak op Peter voor: de brandstichting in zijn huis. ‘Familie - Het ware gelaat van Joris’ toont wat er aan deze fatale vuurzee vooraf ging, hoe het zover is kunnen komen en welke gruwelijke daden Bert nog heeft gepleegd. Tot zijn ware gelaat ontdekt wordt en een gedaanteverwisseling onomkeerbaar is. Voor Bert zit er nog maar één ding op: een nieuw leven beginnen als Joris zodat hij ook de rest van de Van den Bossches kan uitschakelen…

‘Familie - Het ware gelaat van Joris’ gaat meteen na de seizoensfinale van vrijdag 28 juni van start op VTM GO. Nadien is er een hele zomer lang elke vrijdagochtend een nieuwe aflevering beschikbaar. Via VTM GO+ zal de reeks meteen volledig te bingewatchen zijn.

