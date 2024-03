Stephanie Planckaert kijkt binnen in het bijzondere leven van grote gezinnen met 6, 8 of zelfs 15 kinderen in Families XXL

Kleine kinderen, kleine zorgen, grote kinderen, grote zorgen wordt weleens gezegd. Maar wat als je moet zorgen voor 6, 8 of zelfs 15 kinderen? In Families XXL, vanaf zaterdag 30 maart nieuw bij VTM, kijkt familiemens en mama van drie Stephanie Planckaert binnen bij zes kroostrijke gezinnen. Veel kinderen hebben, is dat een vloek of een zegen? Hoe krijgen deze extra extra large families hun leven geregeld en wat komt er allemaal bij kijken? Families XXL toont de grote, kleine, grappige, emotionele, onverwachte, praktische, herkenbare en ontroerende obstakels in de grootste gezinnen.

Elke dag zorgen voor een XXL-gezin brengt heel wat met zich mee. Naar de kapper gaan met 15 kinderen? Dat is de volledige kapperszaak 3 uur inpalmen. Lekkere wortelpuree maken voor het hele gezin? Dat is 5 kg wortelen schillen. Een uitstapje doen? Dat is alle kinderen tellen, nog eens tellen en nog eens tellen. Op vakantie gaan? Dat is alle bagage in een veel te kleine wagen proppen. En boodschappen doen? Dat is de boodschappen inladen in de koffer en meteen terug de winkel ingaan voor ronde 2. Allemaal bijzondere en vaak ook herkenbare situaties die in Families XXL aan bod komen.

Stephanie Planckaert: “Het was fantastisch om ondergedompeld te worden in het reilen en zeilen van 6 XXL-families. Bij ons is het met drie kinderen soms al enorm chaotisch dus ik was heel benieuwd naar hun aanpak en methodes. Bovendien heeft elk gezin ook een heel eigen bijzonder verhaal waardoor het al snel meer werd dan enkel binnenkijken bij, ze lieten me toe in hun leven én in hun hart. Ik werd steeds ontvangen met open armen en er werd vaak een patatje voor mij bijgekookt, ook al staan er daar sowieso al heel wat patatjes op het menu (lacht).”

Deze 6 kroostrijke gezinnen geven een inkijk in hun XXL-leven

Familie Verlinde - 7 kinderen - Diksmuide

Mama Nena (31) en papa Kevin (31) zijn in Families XXL de trotse ouders van 6 kinderen en eentje on the way. Na Esmée (10), Noä (10), Elien (8), Gunther (6), Wout (4) en Camille (2) breidde hun kroost tijdens de opnames uit met een derde zoontje Yarne. Van die 7 kinderen was er slechts eentje bewust gepland. Dat zoontje Gunther lijdt aan de immuunziekte PID en baby Yarne de erfelijke ziekte mogelijk ook heeft, maakt het er voor Nena en Kevin niet makkelijker op. Kevin is voor dag en dauw het huis uit voor zijn job als klusjesman, terwijl Nena het huishouden runt met 7 kinderen. Daar zal het mogelijk bij blijven, want papa Kevin denkt eraan om een ‘knipje’ te laten leggen: “Zeven kinderen is genoeg, er moeten er geen meer bijkomen”.

Familie Meulemans - 15 kinderen - Waasmunster

Marianne (56) en Walter (64) staan als pleeggezin elke dag in voor de zorg van zo’n 15 kinderen. Ze hebben vier biologische kinderen - Mathieu (33), de tweeling Michel & Myriam (31) en Manuel (28) - maar delen hun huis en hun hart ook met o.a. pleegkinderen Yari (28), Nono (21), Annelies (19), Niki (13), Kingsly (12), Chiang (12), Angela (9), Kiki (8) en Rui (3). Samen vormen ze één grote familie. “Waarvoor leeft een mens? Om andere mensen gelukkig te maken”, is Mariannes motto. Marianne is fulltime huismoeder, Walter werkt nog 2 dagen in de week als boekhouder. Samen zijn ze al 27 jaar lang pleegouders en hebben ze in totaal 50 à 60 kinderen een warme thuis gegeven.

Familie Leys - 6 kinderen - Heist-Op-Den-Berg

Vicky (34) en Rik (36) zijn niet alleen de trotse ouders van 6 kinderen, het zijn dan ook nog eens 6 zonen. Met William (15), Vince (14), de tweeling Matthew & Jake (10), Lewis (5) en Oscar (1) is er altijd leven in de brouwerij. Rik is thuisblijfpapa en huisvader van dienst, terwijl Vicky haar werk als hoofdverpleegkundige combineert met haar studies Master in de verpleeg- en vroedkunde. Het gezin leidt ook een heel actief sociaal leven, met veel hobby’s en geplande uitstapjes met hun bestelwagen. Maar met 6 kinderen is dat niet altijd even evident.

Familie Laenen - 5 kinderen - Westerlo

Het gezin van Evi (38) en Bart (43) maakt in aflevering 2 op zaterdag 6 april zijn intrede in Families XXL. Evi en Bart werden mama en papa van 5 kinderen… in 5 jaar tijd. Ze zorgen elke dag voor hun 4 dochters Olivia en Camille (4), Manon (3) en Marilou (1) en hun zoontje Thibault (2). Van 0 naar 5 kinderen in 5 jaar tijd: het was een enorme omwenteling in het leven van het koppel. De zwangerschappen en bevallingen liepen bovendien niet van een leien dakje. Met 5 kinderen blijft er voor Bart en Evi nog weinig vrije tijd over. Hij werkt als salesmanager en is thuis de knuffelpapa van dienst, zij combineert het huishouden met haar job op de afdeling communicatie bij de politie, maar was tijdens de opnames tijdelijk niet aan het werk.

Familie Luki - 7 kinderen - Genk

In aflevering 3 van Families XXL op zaterdag 13 april maakt de kijker kennis met de familie Luki. Mama Sasha (40) heeft Russische roots, papa Vladimir (47) Oekraïense. Samen zijn ze de trotse ouders van 7 kinderen: 2 zonen, David (14) en Ivan (10), en 5 dochters, Michelle (21), Nicole (18), Anna (17), Olga (5) en Fiona (2). Sasha en Vladimir leerden elkaar kennen tijdens een taalklas in Engeland. Ze wonen nu ongeveer 13 jaar in België. Sasha is voltijds huismoeder, Vladimir werkt als technicus. Het gezin trekt elke week samen naar de kerk, om nadien telkens hamburgers te gaan eten.

Familie Naudts - 8 kinderen - Lokeren

In aflevering 3 van Families XXL maakt Vlaanderen ook kennis met de familie Naudts: mama Stéphanie (39), papa Nico (43) en hun 8 kinderen. Of beter gezegd: 8 dochters. Dat hecht meidenclubje bestaat uit Inaya (18), Naenia (15), Maïllis (13), Taike (12), Jaélyne (5), Athénaïs (3), Yaénice (2) en Fenya (1). “Leven met 9 vrouwen, dat is mooi en meedogenloos”, lacht Nico, die zich niet meer kan herinneren wanneer hij het laatst kon uitslapen. Hij werkt als teamleider, mama Stéphanie is momenteel thuis met rugproblemen. Leuk weetje: omdat ze de 7de dochter in lijn is mag Yaénice zich het metekindje noemen van niemand minder dan koningin Mathilde.

Maak hier alvast kennis met de gezinnen uit Families XXL:

Families XXL, vanaf 30 maart elke zaterdag om 20u25 bij VTM en ook op VTM GO.

