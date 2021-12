Stefaan Degand, Nora Gharib, Metejoor, Frances Lefebure en Jonas Van Geel worden BV’s: Bekende Verpleegkundigen

Verpleging is een job met een roeping, maar is het ook iets voor vijf bekende Vlamingen? Frances Lefebure, Jonas Van Geel, Stefaan Degand, Nora Gharib en Joris van Rossem, beter bekend als Metejoor, zoeken het uit. In ‘Een Echte Job’, vanaf donderdag 13 januari om 20u35, ruilen ze de spotlights in voor een stage als verpleegkundigen. Tijdens dag- en nachtshiften in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt worden de BV’s op sleeptouw genomen door vijf ervaren verpleegkundigen die hen de kneepjes van het vak leren. Wat gebeurt er wanneer ze uit hun comfortzone stappen? Hoe gaan ze om met de uitdagingen die ze onderweg tegenkomen? En hoe voelt het om dagelijks in het ziekenhuis te werken in deze moeilijke tijden?

De bekende gezichten lopen elk stage op een eigen afdeling en worden daarbij niet gespaard: ze leren parameters afnemen, ontmoeten patiënten die net uit de operatiekamer komen, moeten wonden verzorgen en mensen wassen die niet meer uit bed kunnen. Het belooft een rollercoaster aan emoties te worden met een lach en een traan. Zo moet onder andere Jonas, die geen bloed kan zien, zijn angsten overwinnen, komt Frances terecht op de afdeling oncologie, wat voor haar persoonlijke herinneringen oproept, en daagt de mentor van Stefaan hem uit om zijn grenzen te verleggen tijdens een bloedafname.

STEFAAN DEGAND - PEDIATRIE

Op de afdeling pediatrie zal Stefaan de kleintjes verzorgen, iets waar hij zelf erg blij om is: “Ik heb zelf een kind waar ik al 5 jaar alleen voor moet zorgen. Ik voel wel een klik met deze afdeling en ga mijn uiterste best doen. Mijn vrouw die verpleegkundige was kwam elke dag thuis met sterke verhalen, zowel hilarisch als schrijnend. Dat was voor mij een enorme prikkel om hieraan mee te doen. Nu wil ik zelf eens ervaren wat het is en wat zij heeft meegemaakt.”

FRANCES LEFEBURE - ONCOLOGIE

Frances komt terecht op de afdeling oncologie en dat raakt haar meteen persoonlijk: “Ik haat ziekenhuizen. Toen ik 14 jaar was, is mijn mama ziek geworden. Ze had een hersentumor. Ik weet totaal niet wat ik moet verwachten en wat dit zal doen met mij. Ik herinner me weinig van die periode, dus misschien komen er wel herinneringen terug. En misschien verandert dit mijn beeld van ziekenhuizen wel nu ik het eens van binnenuit mag meemaken.”

JONAS VAN GEEL - GERIATRIE

Jonas ontfermt zich over de oudsten onder de patiënten op de dienst Geriatrie. “Ik had ouderenzorg totaal niet verwacht. Dit wordt een pittige ervaring denk ik. Het is ongelooflijk wat het zorgpersoneel doet en ik besefte meteen waarom ik doe wat ik doe en zij wat zij doen. Ik vind het spannend om te ontdekken wat heel dit avontuur met mij zal doen, hoe ik met bepaalde situaties moet omgaan en hoe ik erop zal reageren.”

NORA GHARIB - NEUROCHIRURGIE

Nora komt terecht op de dienst neurochirurgie, waar ze patiënten zal verzorgen die een aandoening hebben aan de hersenen, ruggenmerg of wervelkolom. “Ik hou van adrenaline. Ook in stressvolle situaties kan ik rustig blijven en ik ben niet vies van bloed. Ik vind het super spannend en ik zie mijn stage keihard zitten. Ik weet alleen niet goed wat het allemaal zal inhouden en wat ik er precies van moet verwachten.”

JORIS VAN ROSSEM AKA METEJOOR - REVALIDATIE

Joris loopt stage in het revalidatiecentrum van het Jessa Ziekenhuis. Revalidatie is een belangrijk middel om het leven van vele patiënten terug op de rails te zetten, iets wat Joris maar al te goed beseft: “Ik ben enorm blij dat ik hier mag staan. 11 jaar geleden heeft een goede vriend van mij een auto-ongeluk gehad. Hij is met zijn hoofd op de motorkap terecht gekomen en is al jaren aan het revalideren. Zo’n revalidatie is hartverscheurend om te zien, maar ook mooi tegelijkertijd.”