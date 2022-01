Stefaan Degand emotioneel op pediatrie: “Gezondheid is het belangrijkste wat we hebben in het leven”

In Een Echte Job zagen vorige week 600.000 kijkers, goed voor een marktaandeel van 27.6% (VVA 18-54, live+uitgesteld), hoe Nora Gharib, Stefaan Degand, Jonas Van Geel, Frances Lefebure en Joris van Rossem hun eerste stappen in de zorgsector zetten. Morgenavond, donderdag 20 januari om 20u35, steken de vijf bekende gezichten opnieuw de handen uit de mouwen in het ziekenhuis. Op de afdeling pediatrie beseft Stefaan als geen ander hoe machteloos ouders zich voelen wanneer hun kind ziek is: “In het leven kan je alles regelen maar als je kind ziek is, word je gepakt op je kwetsbaarheid. Dan voel je dat gezondheid het belangrijkste is wat we in het leven hebben.”

Ook Frances mag op de afdeling oncologie meteen in actie schieten. Ze moet de medicatie van een patiënt voorbereiden en een infuus aanhangen, iets wat de nodige dosis stress met zich meebrengt: “Oh my god, er zit een knoop in de draad. Ik blokkeerde en wist niet meer hoe ik de dingen moest doen.” Ook Joris wordt door zijn mentor op de proef gesteld. Hij maakt kennis met Enes, een jongeman die een beroerte had, en mag hem ondersteunen tijdens zijn ochtendverzorging. “Het is heel confronterend om te zien hoe iemand van 26 jaar al heel zijn leven moet aanpassen. Alle kleine mini-dingen die daar gebeuren op de kamer zijn wondertjes.”

Op de afdeling geriatrie maakt Jonas kennis met Sylvain. De man heeft dementie en dat doet hem aan zijn eigen oma denken. “Zij heeft ook dementie en zit in een rusthuis. Ik ga haar eigenlijk maar weinig bezoeken en daar voel ik mezelf wel schuldig over. Ik vind het wel bijzonder om te merken dat je als verpleger al kan bijdragen door gewoon te luisteren naar deze patiënten.” En luisteren is iets wat ook Nora het liefst van al doet: “Babbelen en dingen te weten komen, dat is wat ik tof vind. Eén van mijn patiënten heeft bijna elk bot in zijn lijf gebroken en nog was hij goed gezind en begon hij te vertellen over zijn carrière.”

Een Echte Job op donderdag 20 januari om 20u35 bij VTM en ook op VTM GO.

