Stef Wauters presenteert de 67ste uitreiking van De Gouden Schoen

Lies Vandenberghe, Marc Degryse, Stef Wauters en Jan Mulder

Dat 2020 een bijzonder jaar is, staat buiten kijf. Ook op voetbalvlak gooide corona flink roet in het eten. Al hebben voetbalfans weer iets om naar uit te kijken: op woensdag 13 januari vindt de 67ste uitreiking van De Gouden Schoen 2020 plaats en komt iedereen de opvolger van Club Brugge-speler Hans Vanaken te weten. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens een rechtstreekse uitzending om 21.45 bij VTM, die ook te volgen is op HLN.be en op VTM GO. VTM NIEUWS-anker Stef Wauters leidt de avond voor de eerste keer in goede banen. Stef krijgt het gezelschap van huisanalisten Marc Degryse en Jan Mulder, die samen de voetbalhoogtepunten van 2020 overlopen. Sportanker Lies Vandenberghe zal instaan voor het bekendmaken van statistieken en uitslagen.

Stef Wauters: “Elk jaar opnieuw wordt er uitgekeken naar De Gouden Schoen. Dus ook in dit bijzondere jaar mag deze belangrijke avond niet ontbreken. Voor het eerst zal De Gouden Schoen niet gepaard gaan met een grote gala-avond, maar dat belet ons niet om de live-uitzending in een gala-jasje te steken en de uitreiking in ere te houden. Nu is het vol spanning afwachten wie De Gouden Schoen 2020 mee naar huis zal nemen.”

Voor het eerst in 50 jaar gebeurde de stemming voor De Gouden Schoen niet in twee beurten, maar was er één stemronde door het beperkt aantal gespeelde competitiewedstrijden en bekermatchen in de eerste helft van dit jaar. Voor de vijfde editie van De Gouden Schoen voor vrouwen werd zoals steeds in één ronde gestemd. Naast De Gouden Schoen voor de mannen en voor de vrouwen reikt Het Laatste Nieuws op woensdag 13 januari ook prijzen uit in de categorieën ‘Belofte van het jaar’, ‘Trainer van het jaar’, ‘Doelman van het jaar’ en ‘Beste Belg in het buitenland’.