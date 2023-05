Stef Bos ontpopt zich tot ‘trance god’ op nummer van Jaap Reesema in Liefde voor Muziek

Drie jaar geleden nog in trio, nu volledig solo. De Nederlandse singer-songwriter Jaap Reesema is geen onbekende in Liefde voor Muziek. Samen met Regi en Olivia Trappeniers coverde hij in seizoen 6 ‘Kom Wat Dichterbij’, dat een absolute nummer 1-hit werd. Morgen staat Jaap als soloartiest in de spotlights van Liefde voor Muziek. Hij veroverde de Nederlandse en Belgische hitlijsten met zijn ballads en scheert ook internationaal hoge toppen met zijn dancemuziek. Zo werkte hij met kleppers als Armin van Buuren, Lost Frequencies en David Guetta. En het zijn die dance tracks die Stef Bos enorm intrigeren. “Initieel vond ik het marsmuziek, maar ik dacht: Bos, onderzoek het eens. Al jarenlang heb ik iets in mijn hoofd over ‘Vergeetmuziek’. Ik heb je melodielijn gebruikt en ben in een trip terechtgekomen." Stef gooit alle remmen los met zijn versie van ‘Need You Now’ en maakt een diepe indruk op Jaap: “Armin zou dit geweldig vinden. Dit is ook voor hem een cadeau.”

Metejoor is voor het eerst zenuwachtig om achter de microfoon te kruipen. “Ik vond het moeilijk omdat onze muziek in dezelfde leefwereld ligt. Maar ik koos voor het nummer dat bovenaan mijn Spotifylijst staat en dat is ‘Alles Komt Goed’.” Metejoor overgoot het nummer met een reggae-sausje en zorgt voor een ontspannen sfeer. Sarah en Jente staan ook deze week garant voor een kippenvelmoment en toveren ‘Nu Wij Niet Meer Praten’ om tot een ware Portlandsong. “Sarah had een specifiek idee voor dit nummer en ik heb haar laten doen. Ze heeft ook mij verrast met hetgeen ze hiervan heeft gemaakt”, klinkt het bij Jente.

K3 waagt zich aan de hit ‘Mijn Kleine Presidentje’, een nummer dat Jaap samen met zijn zoontje Muck schreef. “Wanneer mijn zoon naar het nieuws kijkt, komt hij vaak naar me toe met vragen waar ik geen antwoord op heb. In dat nummer probeer ik door zijn ogen naar de wereld te kijken”, vertelt Jaap. In het nummer hebben de meisjes van K3 nog een unieke boodschap voor Jaaps zoon verwerkt.

DAAN koos voor ‘Code Rood’, een song die hem meteen in het oog sprong. "Ik had het nummer nog niet gehoord maar enkel de titel gezien en ik was meteen verliefd. Ik heb het vertaald naar het Engels, heel getrouw aan jouw tekst”, vertelt hij. ‘I Should Have Known’ wordt dan weer op humoristische wijze omgevormd tot ‘Ik Had Het Moeten Weten’ door Günther Neefs. Zijn versie doet iedereen dansen. Jaap sluit de avond af met de klassieker ‘Allemaal’ van Wim Soutaer. “Ik breng heel veel ballads uit die hartverscheurend en droevig zijn, maar vandaag wil ik afsluiten met een feestje”, vertelt Jaap. En zo gezegd, zo gedaan.

Alle artiesten brachten op hun reis niet enkel hun prachtige stem mee, maar ook een voorwerp dat voor hen belangrijk is of hen typeert als persoon. Jaap bracht een foto uit zijn jeugdjaren mee met een persoonlijk verhaal dat hij graag wil delen met de andere artiesten…

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

