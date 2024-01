Stappen Shauni en Seppe voor het eerst in een zeilboot om de wereld rond te varen? Vlaanderen beslist in ‘Wat Zou Jij Doen?’ 

In ‘Wat Zou Jij Doen?’, donderdag 18 januari bij VTM, schotelt Karen Damen 250 wildvreemden moeilijke, herkenbare en spannende, maar ook ontroerende en hilarische dilemma’s van twijfelaars voor. De ene keer is het publiek eensgezind, de andere keer zijn de meningen sterk verdeeld en meer dan eens verandert het publiek gaandeweg zelf van mening. Maar één ding staat vast: het publiek beslist en die beslissing is bindend.

Twijfelaars Seppe en Shauni (Schoten) vragen het publiek om een bijzondere knoop door te hakken. In het weekend genieten ze ervan om rond te dobberen in hun motorboot, maar ze koesteren een grotere droom. Hijsen ze de zeilen en laten ze alles achter om met een zeilboot de wereld te verkennen of blijven ze thuis? Thuis hoeven ze zich in ieder geval geen zorgen te maken over stormen, een onvoorspelbare zee, hun voedselvoorraad, haaien of… de veiligheid van hun twee jonge kinderen. Maar Seppe droomt er al jaren van om al zeilend de wereld te ontdekken en vertrekt liever gisteren dan vandaag. Al hebben Seppe en Shauni wel een onontkoombaar, praktisch probleem… Ze hebben nog nooit gezeild.

Bekijk de preview uit de aflevering hier:

Maar Shauni en Seppe zijn niet de enige die voor een verscheurend dilemma staan. Ashley en Jordy (Bouwel) zien hun moemoe doodgraag, maar de 81-jarige vrouw smakt vreselijk luid tijdens het eten. Blijven ze haar gesmak verdragen of laten ze moemoe alleen aan tafel eten? Zet Nathan (Oudenaarde) zijn studies stop en laat hij vrienden en familie achter om voluit voor een modellencarrière in het buitenland te gaan? De 16-jarige zoon van Caroline en Kevin (Destelbergen) ziet er tegenop om met zijn ouders mee op vakantie te gaan. Mag hij voortaan alleen thuis blijven? En geeft Sieben (Kalmthout) zijn job op om prof in het gravelbiken te worden?

