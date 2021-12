Staf, Monique, Beau en Nora beleven magische kerst in het Zweedse Hoge Noorden

2021 was een hectisch jaar voor Staf Coppens en zijn gezin. Ze verhuisden naar Zweden, moesten zich aanpassen aan de lokale gewoontes, de taal en het schoolleven en baatten voor het eerst een hele zomer lang een eigen camping uit. “Een hele drukke periode met vallen en opstaan.” Nu het campingseizoen voorbij is maken Staf, Monique, Beau en Nora tijd vrij om te genieten van een vakantie in eigen land, van elkaar én van een magische Kerstmis. Een ontdekkingstocht doorheen het Zweedse Hoge Noorden, met zijn hagelwit sneeuwtapijt, rendieren, ijskoude avonden, een fonkelende sterrenhemel, gezellige kampvuren én… het idyllische noorderlicht.

Het is nog donker als het gezin midden in de nacht de koffers pakt om richting Kiruna in het Hoge Noorden van Zweden te vertrekken, zo’n 1.422 km van huis. Daar wacht hen een magisch winterlandschap en temperaturen van maar liefst -25°C. Een hondenslee brengt hen naar hun afgelegen verblijf, een rit waarbij de rust in het landschap plots onderbroken wordt door enthousiast gekrijs. Beau en Nora leven zich dan ook helemaal uit op de slee. Het prachtige landschap maakt Staf emotioneel: “Als er een hemel bestaat dan denk ik dat die er zo uitziet. Ik word hier zó blij van. Dit is waar het leven om gaat: verwondering. Als je hier niet door verwonderd kan zijn, dan stopt het.”

Met een sneeuwscooter trekt het gezin eropuit om de omgeving te verkennen en op zoek te gaan naar de allermooiste plekjes. ‘Opwarmen’ doen ze nadien in het koudste hotel ter wereld: een hotel helemaal gemaakt uit ijs dat baadt in luxe. Die luxe staat ver weg van de manier waarop de Sami leven in het Hoge Noorden. Staf en co gaan op bezoek bij deze plaatselijke bevolkingsgroep en schuiven er mee aan tafel. Op het menu staan zelfgemaakte Zweedse tapas: bessenconfituur en traditioneel brood, maar ook bloedpannenkoeken en tong van, jawel, rendier.

In hun chalet zoeken Staf, Monique, Beau en Nora de warmte op voor een feeërieke kerstavond, met cadeautjes. En die trekken meteen de aandacht van Beau: “Mag ik eens heel zachtjes luisteren of er een hond in zit?” Voor Monique heeft Staf een wel heel bijzonder cadeau geregeld. Een cadeau waar inderdaad beweging in zit…

