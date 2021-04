Staf Coppens koopt een camping en neemt mee...

Wat staat op het to-do-lijstje als je met je hele familie wilt emigreren naar Zweden om er een nieuw leven op te bouwen en een camping uit te baten? Helemaal bovenaan: een Zweedse camping kopen. Maar zeker ook: Zweeds leren, de inboedel inpakken en afscheid nemen van familie en schoolkameraadjes. Dat alles staat het gezin Coppens meteen te wachten in aflevering 1 van ‘Camping Coppens – Op Weg naar Zweden’ op maandag 5 april om 20.40 bij VTM. De start van het grootste avontuur van hun leven.

Na een online zoektocht naar de perfecte camping trekken Staf en zijn vrouw Monique op prospectie in Zweden. Wat aanvankelijk geen onverdeeld succes lijkt te worden, neemt dankzij het lot een verrassende wending. Vier jaar geleden bracht het gezin hun vakantie door op Camping Grinsby, de plek waar ze verliefd werden op het land. De eigenaar wil dat stukje paradijs aan het Stora Bör-meer -inclusief twee eilanden- nu verkopen. De spanning is te snijden wanneer het gezin besluit om een bod te doen. Enkele dagen later rent Staf enthousiast door het huis in Tremelo, op zoek naar Monique: “Schat, het nieuws is binnengekomen! Weet ge wat? Wij hebben een camping gekocht!” Een droom die nu plots wel heel reëel wordt.

Wanneer Staf, samen met Monique, via facetime het grote nieuws deelt met broers Maarten en Mathias, moet iedereen toch even slikken. Ook de mama van Staf verbijt haar tranen: “Ik ben heel blij voor jullie, maar ik ben toch ook een beetje verdrietig. Ik kan wenen van blijdschap en van verdriet.” Mathias probeert het door de tranen heen luchtiger te houden: “Wij hebben een familie van zotten, en gij zijt daar nu ene van!”

Het gezin Coppens begint prompt met een cursus Zweeds voor beginners en maakt zo kennis met de Å, Ä en Ö. Er wordt ingepakt voor deze halve volksverhuis en dat blijkt ook bij de familie Coppens een heuse beproeving. De woonkamer overvol met kartonnen dozen en het eeuwige vraagstuk hoe je daar je hele inboedel kan in proppen. Terwijl Monique tempo wil maken met het dozen vullen, haalt Staf herinneringen op.

Voor Beau en Nora betekent de verhuis ook hun laatste schooldag in België. Beau is net begonnen in het eerste middelbaar en voor hem valt dat afscheid wel goed mee. Maar voor dochter Nora ligt dat toch anders: “Voor Nora is dat het afsluiten van het zesde studiejaar, nu op dit ogenblik”, beseft Staf. “Dit zijn wel momenten waarop je beseft: ‘doeme toch, het is een grote stap.’ Maar we weten dat we ‘m nu gaan nemen.” Met een kleine krop in de keel is het gezin helemaal klaar voor hun life changing avontuur.

Bekijk hier de eerste beelden van Camping Coppens - Op Weg naar Zweden:

Het persoonlijke verhaal van Staf en zijn gezin, van droom tot werkelijkheid: vanaf maandag 5 april om 20.40 bij VTM.

Niet voor publicatie:

Foto’s uit het persbericht kan je downloaden via https://communicatie.vtm.be .

Uitgebreid fotomateriaal vind je op https://persweb.be .

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode:

<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/213272?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>