Staf Coppens kiest in het geniep zijn drie verraders: William Boeva, Lotte Vanwezemael en Jonatan Medart 

"En nu gaat het écht vuil worden!" Het smerigste spel van Vlaanderen is losgebarsten. Vanavond verzamelde Staf Coppens 20 bekende Vlamingen in een sfeervol, maar verraderlijk kasteel in Frankrijk voor het derde seizoen van De Verraders. Met een geniepig tikje op de schouder veranderde alles voor drie nietsvermoedende deelnemers aan de eerste ronde tafel. Komiek William Boeva, seksuologe Lotte Vanwezemael en content creator Jonatan Medart werden gebombardeerd tot verraders van dienst. Hun opdracht? Saboteren, liegen en bedriegen, zonder dat hun nietsvermoedende medespelers doorhebben dat ze de sluwste vossen in de schapenstal zijn. De komende weken draait alles om slim spel en bluffen, want alleen wie de waarheid verbergt, blijft overeind. Wie speelt het spel meesterlijk, en wie wordt genadeloos ontmaskerd?

William voelde zich meteen in zijn element als verrader. “Ik wist het! Ik wist het gewoon. Iets in mij zei: William, jij bent geboren om een verrader te zijn. Toen die blinddoek afging dacht ik: oké, rustig blijven. In de ogen blijven kijken. Dit is een spel, het spel moet gespeeld worden, en Boeva speelt graag spelletjes.” En zijn enthousiasme als verrader groeide alleen maar toen hij voor het eerst de geduchte cape mocht aantrekken. “Die mantel aandoen, dat is echt pure macht. Ik voelde me als Batman, maar dan van het onrecht. Nu is het spel écht begonnen en ik vind het geweldig!”

Lotte daarentegen begon met een klein hartje aan haar parcours. “Ik dacht echt: ik wil het niet maar toen ik de hand op mijn schouders voelde dacht ik, it’s meant to be. Dat machtig gevoel is wel een beetje kicken. Om te weten dat wij het hier voor het zeggen hebben. Ik ben heel blij eigenlijk. En toen dacht ik: shit! Als de blinddoek zo dadelijk afgaat, hoe moet ik me dan gedragen? Dit is een grote mindfuck.” En Lotte haar angst bleek gegrond, want zodra de blinddoek afging, zat ze oog in oog met haar hartsvriendin en medekandidaat Dorianne Aussems. “Ik keek naar Dorianne en ik zie dat ze mij kei hard in de gaten houdt. Ze geeft mij bepaalde blikken van: er is duidelijk iets mis. Dorianne blijft kijken met haar typische blik. Ik werd even heel ongemakkelijk.” Maar Dorianne hield haar kaarten strak tegen de borst en speelde het spel tactisch.

Ook Jonatan voelde de zenuwen door zijn lijf gieren aan de eerste ronde tafel. “Ik merkte dat mijn hart zo aan het bonken was dat ik gewoon begon te schokken. Ik dacht dat ik ging sterven op dat moment”, biecht hij op. “Ik voel me zo’n sluwe vos! Ik ben het verraad van het verraad. Ik zit helemaal in het spel. Ik zit er helemaal in. Ik denk ook echt heel de tijd: hoe denken de bondgenoten? Hoe gaan ze het doen? Ik ben heel de tijd gewoon aan het ratelen tegen iedereen, maar ik moet soms ook een beetje meer leren zwijgen. Dat heb ik zelf ook opgemerkt.” Zal Jonatan, de spraakwaterval, zijn mond voorbij praten als verrader of weet deze sluwe vos onder de radar te blijven?

Toen de nacht viel en de deuren van de bondgenoten stevig in het slot gingen, kwamen de drie verraders voor het eerst samen. Niet alleen om te ontdekken wie hun partners in crime waren, maar ook om te beslissen welke bondgenoot als eerste zou sneuvelen onder hun moorddadige handen… “Dit is te leuk! Ik vind de andere twee verraders echt top. Ik krijg zo’n beetje drie musketiers-vibes”, lacht Jonatan. “Ja, dat is echt een goed idee. Lotte is psychologe, dus die kan heel goed analyseren”, vertelt William enthousiast. Welke bondgenoot wordt als eerste door de verraders vermoord en moet het spel onherroepelijk verlaten? En welke deelnemer wordt door de groep verbannen? Dat ontdekken de kijkers volgende week zondag 15 september om 19u55 in een nieuwe aflevering van De Verraders.

