Staf Coppens geeft vuil spel vrij spel in De Verraders bij VTM

Vuil spel krijgt dit voorjaar vrij spel bij VTM. In het nieuwe programma De Verraders verzamelt Staf Coppens 18 bekende Vlamingen voor een psychologisch spel vol leugens, verraad, manipulatie en verdachtmakingen. De bekende Vlamingen verblijven 8 dagen lang in een mysterieus kasteel, voor een bloedstollend spel tussen twee kampen. Behalve… wanneer ‘verraders’ en ‘bondgenoten’ samen moeten werken om een zo groot mogelijke zilverschat te verdienen. Kunnen de bondgenoten alle verraders ontmaskeren of blijven de verraders hen een stapje voor?

VTM haalt met De Verraders de Nederlandse tv-hype naar Vlaanderen en laat bekende Vlamingen een intrigerend spel spelen. Want drie van hen worden aangeduid als ‘verraders’. De kijker weet wie dat zijn, maar de andere kandidaten niet. Zij worden de zogenaamde ‘bondgenoten’. Elke nacht vermoorden de verraders een bondgenoot, die het spel onmiddellijk moet verlaten. De bondgenoten op hun beurt kunnen aan de ronde tafel wraak nemen. Elke dag stemt de voltallige groep 1 verdachte kandidaat uit het spel. Kunnen de bondgenoten zo de verraders ontmaskeren en verbannen? Wie kan je vertrouwen in een kasteel vol verraad?

“Ik was meteen fan van het idee”, verklapt Staf Coppens. “De Verraders is een heerlijk psychologisch spelletje. Uniek is dat je als kijker voorkennis hebt, je leeft mee met de 'bad guys' en ziet hoe de verraders te werk gaan. Je zal bekende Vlamingen zien zoals je ze nog nooit gezien hebt. Daar ben ik zelf van geschrokken. Mensen waarvan ik het echt niet verwachtte zeiden: ja, ik wil het slechte in mezelf naar boven laten komen. De Verraders wordt een bloedstollend spel tussen goed en kwaad. ”

De psychologische strijd van De Verraders breekt binnenkort los bij VTM. Welke 18 bekende gezichten het psychologische spel aangaan en wanneer De Verraders precies van start gaat, wordt later bekendgemaakt.

Nicolas Caeyers ontrafelt de geheimen van de afvallers in De Verraders: De Aftocht op VTM GO

In De Verraders wordt er elke week een kandidaat verbannen uit het kasteel. In de wekelijkse spin-off De Verraders: De Aftocht op VTM GO brengt Nicolas Caeyers de afvaller naar huis en blikt hij tijdens de autorit terug op de voorbije dagen. Hoe hebben de kandidaten het spel ervaren? Hoe reageren ze op de polemiek die rond hem/haar ontstaan is? Wie denken zij dat de 3 Verraders zijn? Nicolas biedt hen een luisterend oor en ontrafelt alle geheimen van het spel.

