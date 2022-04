Springt Senne niet alleen blind in een nieuwe job, maar ook in een heel nieuw leven in het buitenland?

Meer dan één op drie Vlamingen is ongelukkig in zijn job en wíl graag veranderen, maar doet het niet. In Blind Gesprongen laat Nora Gharib vijf Vlamingen blind springen in een totaal nieuw jobavontuur dat ze zelf niet kiezen. Vorige week stond poetsvrouw Jessica uit Putte aan de grond genageld toen Nora haar nieuwe job onthulde als… begrafenisondernemer. In aflevering 2 op maandag 11 april om 21u55 start Jessica met enige twijfels aan haar nieuwe job en komt ze te weten wat die precies inhoudt. De experten bijten zich bovendien vast in de zoektocht naar een nieuwe uitdaging voor Elia uit Waasmunster en ook Senne uit Leefdaal krijgt de verrassing van zijn leven. Hij heeft mogelijk een droomjob in het vooruitzicht. Alleen moet hij daarvoor niet alleen zijn huidige job, maar ook zijn hele leven in België opgeven. Is Senne bereid die sprong te wagen?

Senne werkte zeven jaar als privéchauffeur, maar wil nieuwe dingen uitproberen. Om te testen of dat écht zo is, sturen de experten hem samen met Nora naar de Ardennen, waar avonturier Stijn Swijns (Kamp Waes) hen een pittige opdracht voorschotelt. Ook de job die de experten voor hem op het oog hebben biedt heel wat actie. Maar daarvoor zal Senne wel een grote stap moeten zeggen. Nora spreekt met hem af in een reiscafé in Antwerpen om hem een belangrijke vraag voor te leggen. “De experten hebben misschien de perfecte job voor jou gevonden, maar… die is redelijk ver van huis”, steekt ze van wal. “Het is niet dat je een uur moet rijden, maar je zal er wel voor moeten vliegen. En niet naar een land hiernaast, maar naar een ander continent. Je gaat daar wonen, leven, vrienden maken, misschien iemand leren kennen…” Springt Senne in niet één, maar twee blinde avonturen?

Bekijk de preview hier:

Ook een derde kandidate doet maandag haar intrede in Blind Gesprongen. Jonge mama Elia (31) werkt al zeven jaar als bediende in een copycenter. Een job die moeilijk te combineren is met de zorg voor haar 3,5-jarig zoontje. “Ik vertrek als Loïc nog ligt te slapen en ben thuis als hij al in bed ligt”, klinkt het. Elia zoekt een betere work-life balance, maar tegelijk ook een job waarin ze haar sociale vaardigheden kan benutten. De eerste stap? Samen met Nora haar ontslagbrief ondertekenen.

Niet voor publicatie:

De foto's uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be en foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode:

<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/295638?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>