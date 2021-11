Spoorwegen fixen, een treinwagon trekken en kilo’s stenen scheppen: loodzware uitdagingen in De Sterkste Handen

Vorige week in De Sterkste Handen werd het uithoudingsvermogen en geduld van de 10 kandidaten stevig op de proef gesteld. Hoofdinspecteur Daisy en vloerder Kenny waren de sterkste metselaars en mochten de twee teams voor de groepscompetitie bepalen. Zo ontstonden de ‘Brekers’ en ‘Staalhard’. Dat laatste team werkte als een geoliede machine en sleepte de eerste ploegoverwinning in de wacht. De stand is dus 1-0 voor Staalhard. Hebben de Brekers genoeg in hun mars om het morgen, dinsdag 2 november om 20u35, tot een gelijke stand te brengen? En wie valt af na de eerste individuele opdracht?

Natalia en Sergio schotelen de kandidaten dit keer een loodzware opdracht voor in de ploegcompetitie: elk team moet een ontbrekend stuk spoorweg repareren. En dat is nog niet alles want nadien moeten ze als team een treinwagon over dit stuk spoor trekken tot aan een eindpunt. Net zoals vorige week, valt er 5000 euro te winnen. De Brekers hebben alvast een streepje voor met spoorwegarbeider Olivier. “Ik werk bij Infrabel dus dit is een thuismatch voor mij. De spoorweg hunkert naar mij”, lacht hij. Al geeft Staalhard zich niet zomaar gewonnen. “We gaan ze pakken! We gaan voor een 2-0”, klinkt het vastberaden. En dan is het tijd om aan het werk te gaan. Terwijl het ene team gestructureerd werkt, doet het andere team alles kriskras door elkaar. Maar wie haalt als eerste de finish?

In de individuele competitie krijgen de kandidaten een eerste job voorgeschoteld en gaan ze van 10 naar 9. “Er kan maar één iemand dé Sterkste Handen hebben”, benadrukt Natalia. De kandidaten moeten drie keer hun lichaamsgewicht scheppen in stenen. “Als jij je eigen gewicht in kolen moest scheppen, dan stond je hier morgen nog”, lacht Natalia tegen Sergio. De traagste twee kandidaten moeten overwerken en het in een duel tegen elkaar opnemen. Wie afvalt, valt uit de individuele competitie. Maar nog voor de opdracht goed en wel van start gegaan is, wordt één van de kandidaten onwel…