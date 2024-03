SPOILER ALERT: Deze straffe stemmen gaan door naar de liveshows van The Voice van Vlaanderen 

Er is blind gezongen, er is gebatteld, er is uitgedaagd en er is over de teams heen gecrossbatteld. Na tien weken en drie spannende rondes blijven alleen de allerstrafste stemmen nog over in The Voice van Vlaanderen. Met hen gaan coaches Natalia, Koen Wauters, Jan Paternoster, Mathieu Terryn én vijfde coach Laura Tesoro richting de liveshows van volgende week. Alleen verschijnen de coaches voor het eerst niet meer met gelijke wapens aan de start. In de Cross Battles bleek Mathieu de grote slokop. Hij wist maar liefst vijf (!) van de zes duels te winnen en begint dus comfortabel, met een zo goed als voltallig team, aan de eerste liveshow. Natalia en Jan hielden elk twee poulains over na de Cross Battles, Koen kan rekenen op drie talenten. Maar na vier ultraspannende liveshows kan er maar één de winnaar en dé Voice van Vlaanderen 2024 zijn.

Week na week volgde ook vijfde coach Laura Tesoro alles op de voet achter de schermen. In elke fase pikte ze kandidaten op die niet werden meegenomen door andere coaches. Die kregen in ‘The Voice Comeback Stage’ op VTM GO een tweede, unieke kans. Ook in team Laura werd er stevig gebattled en staken Nicole (20) uit Temse en Christophe (42) uit Roeselare alvast een ticket voor de liveshows op zak. Nicole werd al in de Blind Auditions opgepikt door Laura en wist de concurrentie ronde na ronde achter zich te laten. Christophe strandde in de Cross Battles in team Jan, maar werd opgepikt door Laura en stoot zo alsnog door naar de liveshows. Maar Laura heeft nog één plekje vrij in haar team en wie dat invult, bepalen de Q-luisteraars nu dinsdag 2 april tussen 16u en 19u bij Yoren Linsen. Daar zingen de drie overgebleven kandidaten, Ward (20) uit Boortmeerbeek, Lucas (16) uit Oostkamp en Yasmine (23) uit Brecht, het nummer van hun Blind Audition opnieuw. Vervolgens beslist de Q-luisteraar wie als laatste doorstoot naar de liveshows.

TEAM NATALIA

​Sandy (18, Huizingen): Blind Audition: When I Was Your Man van Bruno Mars - Battle: What Do You Want From Me van Adam Lambert - Cross Battle: All I Ask van Adele

Selina (22, Zulte): Blind Audition: Gold Plated Love van Davina Michelle - Battle: These Days van Rudimental - Cross Battle: Vampire van Olivia Rodrigo

TEAM KOEN

​Peter (28, De Pinte): Blind Audition: Old Yellow Brick van Arctic Monkeys - Battle: Habits van Luke Conard & Alyssa Poppin - Cross Battle: Shooting Star van Air Traffic

Wout (24, Aalter): Blind Audition: 1+1 van Beyoncé - Battle: Easy On Me van Adele - Cross Battle: Escapism. van RAYE

Kobe (23, Oosterzele): Blind Audition: Don’t Pass Me By van Sean Costello - Battle: Last Request van Paolo Nutini - Cross Battle: Something To Remind You van Staind

TEAM JAN

​Xerxes (30, Herent): Blind Audition: Sunny Afternoon van The Kinks - Battle: Fleabag van Yungblud - Cross Battle: That’s Life van Frank Sinatra

Kevin (25, Landen): Blind Audition: Uit M’n Bol van André Hazes - Battle: Sweet Caroline in de versie van Christoff - Cross Battle: Ik Mis Je Zo van Will Tura

TEAM MATHIEU

​Marthe (18, Aalst): Blind Audition: Halley’s Comet van Billie Eilish - Battle: Anti-Hero van Taylor Swift - Cross Battle: Don’t You Remember van Adele

Liene (19, Kortessem): Blind Audition: You’ve Got The Love van Florence + The Machine - Battle: Nightcall van London Grammar - Cross Battle: Take Me To Church van Hozier

Paak (22, Tervuren): Blind Audition: Mercy van Shawn Mendes - Battle: Don’t Dream It’s Over van Ariana Grande en Miley Cyrus - Cross Battle: Overcome van Nothing But Thieves

Mette-Marie (18, Averbode): Blind Audition: I Say A Little Prayer van Aretha Franklin - Battle: Breakaway van Kelly Clarkson - Cross Battle: My Immortal van Evanescence

Laurens (25, Gent): Blind Audition: All Along The Watchtower van Jimi Hendrix - Battle: Stiekem van Goldband - Cross Battle: The Game van Das Pop

TEAM LAURA

​Nicole (20, Temse): Blind Audition: Because You Loved Me van Céline Dion - Na Blind Audition: Versace On The Floor van Bruno Mars - Battle: Till Forever Falls Apart van Finneas & Ashe - Cross Battle: Good Woman van La’Porsha Renae

Christophe (42, Roeselare): Blind Audition: The Rambler van Black Stone Cherry - Battle: Weak van Skunk Anansie - Cross Battle: Jolene van Dolly Parton

