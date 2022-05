Spoedarts in opleiding Soufia gaat over tot reanimatie in ‘Helden van Hier: De MUG’

In de eerste aflevering van ‘Helden van Hier: De MUG’ krijgen de kijkers op woensdag 11 mei om 20u35 bij VTM een unieke blik achter de schermen van het AZ Sint-Lucas ziekenhuis in Gent. Het MUG-team wordt uitgestuurd naar de speelplaats van een middelbare school waar een jongen het uitschreeuwt van de pijn na een valpartij. Voor spoedarts in opleiding Soufia uit Gent, in een vorig leven nog professioneel salsadanseres, is het alweer een kans om extra ervaring op te doen alvorens ze binnenkort afstudeert. Wat later wordt Soufia's vakmanschap echt op de proef gesteld wanneer ze geconfronteerd wordt met een man die plots wegzakt en gereanimeerd moet worden.

Bekijk hier de preview:

Op de spoeddienst zien de dokters en de verplegers het hele spectrum van de geneeskunde. Zo wordt de MUG opgeroepen voor een man die zijn bewustzijn verloor in de wagen op een overzetboot. Bij nader inzien blijkt dat de man te veel pintjes dronk na het werk en daardoor even out was. Het is dezelfde man die het MUG-team eerder op de week al hielp toen hij in ademnood was. Maar het werk van het MUG-team gaat ook verder dan louter het stellen van medische handelingen in noodsituaties. Dat blijkt wanneer er troost wordt gegeven aan een totaal ontredderde man waarvan de echtgenote wordt afgevoerd naar het ziekenhuis. “Als je ziet dat iemand er goed is uitgekomen, word je euforisch. Want dan heeft die persoon een tweede kans gehad. Maar ook zijn familie en vrienden hebben een tweede kans gehad. Voor mij is het gevoel van euforie veel groter dan op het moment van een reanimatie zelf”, vertelt Soufia. Het MUG-team van AZ Sint-Lucas, het zijn echte helden die dag en nacht klaarstaan voor de Gentenaren in nood.

‘Helden van Hier: De MUG', woensdag 11 mei om 20u35 bij VTM en ook op VTM GO .

