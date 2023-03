Spierbundel Minotaurus is ontmaskerd in The Masked Singer

Wekenlang zong hij de pannen van het dak en wist hij onder de radar te blijven. Vanavond werd Minotaurus dan toch ontmaskerd in The Masked Singer. Acteur en presentator Jan Van Looveren kon zich niet langer verstoppen voor speurders Karen, Julie, Kevin en Kamal Kharmach, die hem vrijwel meteen herkende. Het speurdersteam scoorde zo vier op vier. In Behind The Mask op VTM GO doet Jan alle geheimen uit de doeken, toont hij foto’s van zichzelf als bodybuilder en vertelt hij over hoe hij misschien wel een carrière als operazanger heeft gemist.

Bekijk de ontmaskervideo hier:

Dat Jan in het gespierde Minotaurus-pak zou kruipen, stond in de sterren geschreven. Hij voelde meteen een klik en onthult dat hij ook in het echte leven ooit bodybuilder is geweest. “Dankzij het pak van Minotaurus voelde ik mij terug als vroeger, met buikspieren”, lacht Jan. “Wat de mensen niet weten is dat ik op jonge leeftijd bodybuilding heb gedaan. Dat wil zeggen dat ik zo’n lijf eigenlijk altijd wel wou en soms ook heb gehad. We móesten elkaar gewoon ontmoeten.”

In Behind The Mask verklapt Jan wat er fout liep toen hij het pak van Minotaurus voor het eerst aantrok. “Ik voelde alles zo hard klemmen en dacht: ‘Dit hou ik gewoon niet uit, dit klopt niet, dit is te klein’.” Ook van claustrofobie werd hij niet gespaard. “Voor Trigger Happy met mijn vriend Tom Waes moesten we ooit in een pak van sumoworstelaars kruipen. Ik begon plots te zweten: ‘Tom, ik moet hieruit! Dat gaat niet! Ik moet hier weg uit dat pak!’ Maar als je in zo’n pak van Minotaurus zit mag je natuurlijk geen pussy zijn. Je moet in het karakter kruipen en stoer zijn. Maar je maakt je zo zenuwachtig als dat masker voor het eerst opgaat en denkt dat je adem tekort zal hebben. Dat was spannend.”

Jan verbaasde elke week met zijn krachtige stem. De speurders noemden Minotaurus zelfs ‘wereldklasse’ en ‘een internationale ster’. “Ik heb een luide stem en als ik iets anders in mijn carrière had moeten doen was het misschien operazanger. Ik heb ooit van iemand gehoord: ‘Jij hebt je carrière gemist als operazanger. Als je geschoold was geweest, dan had je dat gekund’. Dat is blijven nazinderen. Misschien belt de manager van Pavarotti mij nog op.”

“Lieve Mino, ik vond het fantastisch om onder je huid te zitten”, besluit Jan. “Als acteur en als mens ben ik na Trigger Happy en M!LF doorgegroeid naar de iets serieuzere programma’s en eigenlijk mis ik dat wel een beetje. Het relativerende en zeggen: ‘Och mannen, maak gewoon wat plezier’. In dit geval was dat in Minotaurus kruipen. Het was een mooi avontuur, ik heb genoten en vrienden leren kennen. Wat moet ik nog meer hebben? Ik heb vooral drie dochters heel blij gemaakt met mijn deelname, daar draait het om.”

Bekijk de performance van Jan Van Looveren hier:

Behind The Mask is vanaf nu exclusief te zien op VTM GO. Minotaurus is er ook bij tijdens The Masked Singer in Concert, op zaterdag 15 april in het Sportpaleis. Tickets zijn beschikbaar via vtm.be.

Niet voor publicatie:

​​De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande ontmaskervideo is over te nemen via deze embedcode:

​<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/366928?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

Bovenstaande performance van Jan Van Looveren is over te nemen via deze embedcode:

​<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/366929?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>