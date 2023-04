Speurder Andy Peelman mag z’n broek aanhouden: Leeuw is ontmaskerd in The Masked Singer

“Ik zweer u: als er nu een filmpje komt met Maksim die zegt dat hij Leeuw niet is, dan doe ik mijn broek uit“, waarschuwde speurder Andy Peelman vanavond in The Masked Singer. De ‘bel van de waarheid’ sloot hoofdverdachte Maksim gelukkig niet uit. Meer zelfs, aan het einde van de show werd Leeuw onverbiddelijk ontmaskerd en moest de #LikeMe-ster het roze leeuwenpak opbergen. Een ontmaskering die het puntentotaal van heel wat thuisspeurders naar omhoog stuwt in de Guessing Game op vtm.be.

Bekijk de ontmaskervideo hier:

In Behind The Mask op VTM GO geeft Maksim een unieke inkijk in zijn parcours als Leeuw. Van bij de zangsessies tot de dansrepetities, waarin hij zijn heupen moest loszwaaien. “Mensen denken dat dit mijn second nature is omdat ik zoveel choreo’s heb gedaan in #LikeMe, maar voor mij was dit elke keer weer een drempel”, bekent hij. “Ik beweeg bijna nooit. Als ik in een discotheek ben, ga ik niet zoals Leeuw de hele show stelen. Ik zet me dan braaf in een hoekje met een drankje en doe een stap naar links en naar rechts, maar probeer niet te veel op te vallen. Leeuw, die leeft voor de shine. Dat sexy gevoel, dat vond ik moeilijk om te spelen.”

Het leeuwenpak maakte meteen een grote indruk op Maksim. “Dit is brutaal mooi!”, luidde zijn eerste reactie. “Maar tijdens de eerste show merkte ik vooral hoe zwaar het was. De broek was in leer en heel breed met allemaal metalen pailletten op. Het gewicht trok de hele tijd naar beneden, alsof mijn broek elk moment kon afzakken.” En dan was er nog een andere uitdaging: de geheimhouding. Ook bij zijn collega’s van #LikeMe. “Ik vind het moeilijk om te zwijgen”, klinkt het. “De #LikeMe-collega’s vragen de hele tijd of het iets voor mij zou zijn, meedoen aan The Masked Singer. Camille was ook al aan het polsen: ‘Doe jij mee?’. Ik begrijp het wel, ik zou hetzelfde doen (lacht).”

Hoewel hij graag nog langer in het pak van Leeuw had gezeten, heeft Maksim vrede met zijn exit. “In mijn laatste aflevering had ik een heel mooi moment: de face off samen met Foxy Lady en Raaf. Het perfecte cadeau om dit parcours af te sluiten: met een ‘bang’ samen met mijn twee goede vriendinnen. Ik zou het echt niet anders gewild hebben. Ik vond het fantastisch. Ik heb genoten, veel vrienden gemaakt, veel geleerd en laten zien wat ik kan. Dit parcours ga ik nooit vergeten. Wie kan er nog zeggen dat hij in een roze leeuwenpak voor een miljoen mensen op tv stond te zingen en met zijn heupen te bewegen?”

Behind The Mask is vanaf nu exclusief te zien op VTM GO. Leeuw is er ook bij tijdens The Masked Singer in Concert, op zaterdag 15 april in het Sportpaleis. Tickets zijn beschikbaar via vtm.be.

