Spectaculaire nieuwe talentenshow Starstruck brengt wereldsterren naar VTM. Get ready to be Starstruck!

Get ready to be starstruck! Van Madonna, Billie Eilish, Freddie Mercury tot Katy Perry: vanaf vrijdag 1 december om 20u35 brengt VTM iconische internationale muzieksterren naar je toe, of toch hun impersonators. In de gloednieuwe talentenshow Starstruck transformeren gewone mensen in ‘s werelds meest legendarische artiesten om op het podium te schitteren en hun wereldhits te brengen. Laura Tesoro host deze splinternieuwe show en dat doet ze voor het eerst alleen. Guga Baúl, Nathalie Meskens, Bart Kaëll en Nora Gharib vellen als jury hun deskundig oordeel over de acts.

Starstruck verwelkomt nieuwe talenten, maar ook ervaren zangers en zangeressen. Jong én oud. Allemaal hebben ze één doel voor ogen: schitteren als een legendarische artiest. ​ Van Katy Perry tot Freddie Mercury. Ze geven stuk voor stuk de show van hun leven en dromen van hetzelfde: de grote finale halen en deze eerste editie van Starstruck winnen. Maar daarvoor moeten ze eerst de jury en het live publiek overtuigen. Niet alleen de looks en de stem, maar ook de moves en de kleine persoonlijke tics zijn belangrijk om het dichtst bij het origineel te komen. Welk showbeest kan de wereldsterren het meest geloofwaardig neerzetten?

Wat Starstruck extra bijzonder maakt, is dat de deelnemers in teams optreden. Elke vrijdag transformeren 3 impersonators in één en dezelfde muzieklegende om vervolgens als trio een wereldhit te brengen, volledig live gezonden. Per aflevering beklimmen 4 teams het podium. Na elk team-optreden komt de jury aan zet: zij bepalen wie hun favoriet is en wie-van-de-3 ze doorsturen naar de sing-off. Daarin treedt elke juryfavoriet nog eens solo op, met een andere legendarische song van zijn of haar artiest. Na afloop van die sing-off sturen het publiek en de jury elk 1 kandidaat naar de grote Starstruck-finale, die zal worden aangevat met 12 finalisten.

En dan is le moment suprême daar: in de grote finale geven de 12 beste kandidaten het optreden van hun leven. Met een nieuwe look én een nieuw nummer, strijden ze allemaal voor die felbegeerde titel: winnaar of winnares van Starstruck worden.

De meest legendarische internationale muzieksterren, vanaf 1 december op vrijdag om 20u35 bij VTM en op VTM GO.

Bekijk hier de teaser:

