Special Olympiër Jeremy gaat samen met zijn papa Danny voor een podiumplaats tijdens de Special Olympics in Berlijn

Op zondag 21 mei, om 19u55 bij VTM, scharen Koen Wauters en Gilles Dupont zich als één blok achter de Belgische atleten die in juni naar de Special Olympics Wereldspelen in Berlijn trekken. In ‘Alles voor de Spelen’ haalt het duo alles uit de kast om deze atleten te steunen in het realiseren van hun Olympische droom. Ze hebben één doel voor ogen: een recordaantal medailles binnenhalen. En dat zijn er maar liefst… 108. De lat ligt hoog, en dus roepen Koen en Gilles de hulp van bekend en onbekend Vlaanderen in om onze Special Olympiërs naar de grootste medaillewinst ooit te supporteren. Koen Wauters geeft alvast het startschot en bezorgt de atleten een verrassing van jewelste…

Jeremy (38, Antwerpen) en zijn papa Danny (73) nemen samen deel aan de Spelen in Berlijn, in het unified zeilen. Daarin vormen sporters met en zonder beperking samen een team. Het zeilen zit Jeremy in het bloed: zijn grootvader was een fervent zeiler en papa Danny nam vroeger deel aan kampioenschappen. Daar werd hij echter de eeuwige tweede... Nu dromen vader en zoon samen stiekem van een medaille. Kunnen ze deze met de steun van Koen, Gilles en heel Vlaanderen grijpen? Aan de overweldigende en hartverwarmende vader-zoon liefde zal het in ieder geval niet liggen.

Bekijk de preview hier:

Net als Jeremy en Danny, is de vrolijke en goedlachse Lies (33, Laakdaal) erop gebrand een medaille mee naar huis te nemen. Binnen haar niveau behoort ze tot de absolute wereldtop in het tennis. Maar, ze bekent aan Koen en Gilles dat de zenuwen haar weleens parten spelen. Koen en Gilles schakelen meteen de hulp in van twee Belgische sportcoryfeeën. Geven de tips van Ann Wauters en Kim Clijsters Lies een extra duwtje in de rug?

Ook wielrenner - en sfeermaker - Tim (24, Boechout) gaat voluit voor een podiumplaats in Berlijn. Tijdens zijn voorbereiding rijdt hij in ‘t Kuipke voor het eerst een tijdrit in het baanwielrennen. Dat brengt de nodige spanning en nervositeit met zich mee. Gelukkig kan hij in een oefensprintje zijn krachten al eens meten met Koen Wauters.

