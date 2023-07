Spanningen tussen Nele en vrijgezel Nikolaas bereiken een hoogtepunt in B&B Zoekt Lief

In een nieuwe week van B&B Zoekt Lief, van maandag 17 juli tot donderdag 20 juli om 20u30 bij VTM, worden er knopen doorgehakt, waait er een nieuwe vrijgezel binnen en bereiken opgebouwde spanningen een absoluut hoogtepunt.

Vrijgezellen Nikolaas en Peter worden in Brazilië onderworpen aan een cursus handdoekplooien, met een wel heel bijzondere beloning in het vooruitzicht: een kus van Nele. Maar de workshop neemt al snel een onverwachte wending wanneer de eigenzinnige Nikolaas besluit om de handdoek letterlijk in de ring te gooien. Tot grote frustratie van Nele: “Hij weigert zelfs maar een poging te wagen. Ik ben teleurgesteld omdat hij zo snel opgeeft.” En daarmee is de discussie tussen Nele en Nikolaas nog lang niet afgesloten… Is er een eerste exit in zicht in B&B Zoekt Lief?

Bekijk hier de video uit de aflevering:

Ook in Frankrijk stijgen de spanningen en bereikt de concurrentie tussen vrijgezellen Hans en Marc een nieuw hoogtepunt. De constante woordenstroom van Marc werkt Hans duidelijk op de zenuwen: “Ik kan het niet meer aanhoren, hij blijft maar ratelen!” Gelukkig zijn er ook ontroerende momenten, wanneer een van de mannen een prachtig gebaar maakt dat B&B-uitbaatster Mabel diep raakt: “Als iemand speciaal iets voor me doet, dan apprecieer ik dat enorm.” Beïnvloedt deze liefdevolle daad haar keuze?

In Portugal brengen de ouders van Alicia een bezoek. “Ik vind het belangrijk wat mijn toekomstige partner van mijn ouders vindt”, vertelt Alicia. De mannen worden stevig aan de tand gevoeld, maar zal dit ook nieuwe inzichten opleveren voor Alicia? Ondertussen plant vrijgezel Valentin een zelfgemaakt diner om Sandra te imponeren. Maar tijdens het etentje laat Sandra een bommetje vallen dat de wereld van Valentin op zijn kop zet. In Spanje krijgt vrijgezel Kelly tijdens een telefoontje met het thuisfront opvallend advies van haar dochter. En dat advies wil ze meteen in de praktijk brengen… B&B-uitbater Frank houdt zijn kaarten dan weer dicht bij zijn borst, wat leidt tot een groeiend verlangen bij vrijgezel Christina naar meer tijd samen. Maar met de komst van nieuwe vrijgezel Els wordt de situatie alleen maar complexer.

