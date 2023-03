Spanning, dreiging en nieuwe gezichten in tweede seizoen van De Bunker

Hoe werkt de geheime en ondergrondse Antwerpse cel van de Belgische Staatsveiligheid? Vanaf donderdag 9 maart wordt de VTM-kijker meegenomen in een nieuw seizoen van De Bunker vol spanning en dreiging. Het tweede seizoen kent een volledig nieuw verhaal, ideaal voor wie het eerste heeft gemist. Sven De Ridder, Greg Timmermans, Sachli Gholamalizad, Hilde Van Mieghem, Erik Goris en Steven Van Watermeulen keren terug in de hoofdcast. Daarnaast verwelkomt het geheime team twee nieuwe leden, die gespeeld worden door Pieter Verelst en Greet Verstraete. De belangrijke gastrollen zijn weggelegd voor Maaike Neuville, Robbie Cleiren, Joren Seldeslachts, Ikram Aoulad en Ward Kerremans. De intussen overleden Marc Van Eeghem speelde zijn laatste rol in de reeks.

De Bunker volgt het team van de Antwerpse cel van de Belgische Staatsveiligheid. Vanuit hun ondergronds hoofdkwartier, de bunker, gaan ze elke aflevering opnieuw aan de slag met nieuwe, spannende cases. De agenten verzamelen gevoelige informatie om grote misdaden te voorkomen. Tijd om even op adem te komen is er niet, want de klok tikt genadeloos verder. Er rust een grote verantwoordelijkheid op hun schouders en ze zijn meer dan ooit aangewezen op mekaar. Hoe gaan ze samen de strijd aan met terroristen, extremisten, sektes en buitenlandse spionnen?

In de eerste aflevering van donderdag zijn de agenten een zekere Bruno Lanssens (Thomas Ryckewaert) op het spoor. Aan wie verkoopt de ambitieuze man gevoelige informatie? Om meer te weten te komen neemt teamleider Alexander (Greg Timmermans) een gewaagde beslissing…

