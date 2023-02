Spannende momenten voor Ruth Beeckmans en Julie in ‘Verliefd, Verloofd, Getrouwd in 24u’

Wat is er mooier op deze Valentijnsdag dan een écht liefdesverhaal? Na een vriendschap van 18 jaar vormen Julie (33) uit het West-Vlaamse Wingene en haar vriendin Jennifer (40) sinds drie jaar een koppel. Ze wonen inmiddels samen en vonden bij elkaar de grote liefde na een redelijk hobbelig parcours. De dames zijn fan van allerlei trouwprogramma’s en dromen al lang van hun eigen strandhuwelijk. Samen met partner in crime Ruth Beeckmans wil Julie op dinsdag 14 februari deze droom waarmaken in Tenerife.

Maar Julie vermoedt dat haar vriendin toch iets doorheeft: “Toen we hier aankwamen vond ze het hier ‘Zó mooi, bijna te mooi om waar te zijn. Waar is het addertje? Wat gaat er hier gebeuren? Want de setting is gewoon té perfect.’ Dus in haar ogen móet er gewoon iets gebeuren.” En er is niet alleen dat vermoeden, want terwijl Julie samen met Ruth in het grootste geheim de planning overloopt, duikt Jennifer onverwachts op…

Bekijk hier een fragment uit de aflevering:

Na een romantisch tochtje te paard komt het koppel terecht in een bananenplantage waar Ruth de verlovingsring verstopt heeft. Julie kan deze ongezien tevoorschijn toveren en dé vraag stellen aan haar geliefde Jennifer. En ze zorgt voor nóg een verrassing van formaat: Jennifers broer zal de plaats van hun overleden vader innemen en - met diens pilotenstrepen op zijn hemd gespeld - het koppel weggeven. Dat zorgt voor heel wat emoties in ‘Verliefd, Verloofd, Getrouwd in 24u’ op 14 februari om 20u35 bij VTM en op VTM GO .