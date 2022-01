Spannende 68ste editie van de Gouden Schoen

Op woensdag 12 januari verzamelt de fine fleur van het Belgisch voetbal in Antwerpen voor de 68ste uitreiking van de Gouden Schoen 2021. De opvolgers van Lior Refaelov en Tine De Caigny worden bekendgemaakt in een spetterende show bij VTM. VTM-sportankers Lies Vandenberghe en Maarten Breckx presenteren de show samen met Gilles De Bilde, die in 1994 zelf met de trofee naar huis ging. Het belooft een van de spannendste edities ooit te worden, want ondanks corona werd 2021 een grand cru voetbaljaar. De titel van Club Brugge, de beker van KRC Genk, het succes van de Rode Duivels in het buitenland, de steile opgang van Union: voor Belgische voetbalfans was 2021 een jaar om duimen en vingers bij af te likken.

Gilles De Bilde vertelt: “Ik kijk er als ex-winnaar enorm naar uit om de Gouden Schoen te presenteren, dat zal natuurlijk helemaal anders aanvoelen dan in de zaal te zitten. Ik heb genoten van de spanning in de playoffs in het vorige seizoen, waar Genk met Onuachu en Ito als smaakmakers het Club Brugge toch moeilijker heeft gemaakt dan verwacht. Dit seizoen springen Union en vooral zijn aanvallers in het oog, dus dat zijn ook gevaarlijke outsiders voor de Gouden Schoen. Zonder Brugge te vergeten: Vanaken blijft presteren, De Ketelaere bevestigt en Lang blijft onvoorspelbaar. Verder sprongen Nainggolan, Gomez, Tissoudali en Storm er de laatste maanden uit als underdogs. Conclusie: heel spannend en niet echt één superfavoriet!”

“Er is zowel bij de vrouwen als bij de mannen over het hele jaar niet echt een uitgesproken favoriet. Het wordt dus meer dan waarschijnlijk een van de spannendste edities ooit”, zegt Lies Vandenberghe. “Bij de mannen bijvoorbeeld maken onder andere Onuachu, Vanzeir en Deketelaere kans maar geen van die drie komt naar Antwerpen in het besef dat ze gaan winnen."

Ook Maarten Breckx is enthousiast: “Het wordt wellicht een voetbalshow met veel emotie en aandacht voor de mensen achter de favorieten. We konden uiteindelijk toch 200 mensen uitnodigen. Dat maakt het misschien iets minder groots dan andere jaren maar wellicht veel menselijker en intiemer.”

Comeback van het jaar

Naast de klassieke bekroningen voor voetballer of coach van het jaar, is er dit jaar een gloednieuwe award: 'comeback van het jaar'. Die wordt uitgereikt aan een voetballer of voetbalster die het afgelopen jaar een straffe terugkeer heeft gemaakt op de Belgische voetbalvelden en na een grote tegenslag strijdlust heeft getoond.

Goal van het jaar

De voetbalredactie van HLN selecteerde de tien mooiste doelpunten van 2021 in de Jupiler Pro League, waarna hun lezers daaruit een top drie distilleerden. Tijdens de liveshow van de Gouden Schoen kunnen alle kijkers kiezen uit die drie goals en stemmen voor hun favoriet. De winnaar wordt aan het einde van de show in de bloemetjes gezet.

De 68ste editie van de Gouden Schoen wordt live uitgezonden vanuit Avenue, de gloednieuwe eventruimte van Antwerp Expo.

De Gouden Schoen 2021, live-uitzending: morgen, woensdag 12 januari om 20u35 bij VTM

