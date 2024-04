Spannend weerzien voor nieuw personage Céline Verbeeck en Juan Gerlo in ‘Milo’

Na een concurrentiestrijd met 900 andere kandidaten, debuteerde ze op haar dertiende als Wiske in de film De Duistere Diamant (2004), en de jonge televisiekijkers kennen haar vooral als het elfje Keelin in de fictiereeks Nachtwacht. Vanaf donderdag 11 april neemt Céline Verbeeck - in een ver verleden ook de Kleine Assepoester in de Studio 100-musical - alweer een andere gedaante aan: die van Kato Muschoot in de telenovelle Milo. De serie met actrice en popsensatie CAMILLE in de hoofdrol, zet overigens de ijzersterke telenovelle-traditie van VTM voort, met topscores op alle gebied: met een marktaandeel van gemiddeld 51% op de jongere doelgroep 15-24 zorgt de telenovelle voor een monsterscore, en ook op VVA 18-54 scoort de reeks sterk met 34%. Milo, goed voor een gemiddelde van 480.000 kijkers per aflevering, is ook op VTM GO een absolute toptitel: met 7,6 miljoen views (inclusief VTM GO+) is de titel het tweede best bekeken format van de voorbije weken.

Céline kruipt in de huid van Kato, vroeger de grote liefde van Aron (Juan Gerlo), die het met hem uitmaakte omdat hij te verstikkend was. Het was te snel, te veel, voor Kato, die met de noorderzon verdween. Kato maakt op donderdag 11 april haar intrede in de reeks als jurylid voor de preselecties van het toonmoment op de popacademie Kosmos. Aron schrikt ervan haar terug te zien, maar Kato was 'gewapend' voor hun weerzien, althans, dat dacht ze. Beiden proberen zich in eerste instantie professioneel te gedragen, maar dat houden ze niet lang vol…

Bekijk hier de intro van Céline Verbeeck:

Milo, een modern sprookje overgoten met een muzikale saus

