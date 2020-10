Sofie Dumont en Wout Bru treden uit hun comfortzone met puree uit een zakje in ‘Snackmasters’

Meer dan 700.000 kijkers, goed voor een marktaandeel van 43% in de doelgroep VVA 18-54 en zelfs 52,2% in de jongere doelgroep VVA 18-44 (live+uitgesteld), zagen vorige week in 'Snackmasters' hoe Marcelo Ballardin de Giant-strijd won van Roger van Damme. In de vierde aflevering van ‘Snackmasters’ op dinsdag 6 oktober om 20.35 daagt Koen Wauters topchefs Sofie Dumont en Wout Bru uit om zo goed mogelijk de Pringles-chips met de ‘Sour, Cream & Onion’ smaak na te bootsen.

Wout is heel competitief: “Ik hou niet van verliezen. Als ik aan iets begin, wil ik dat goed doen”. Maar ook Sofie klinkt strijdvaardig: “Ik wil dit echt winnen, ik ga er volle bak voor gaan, al kan ik drie dagen niet slapen!”

De koeriers doorkruisen het land: ze rijden naar Durbuy en Waterloo om er stipt om 9u de snacks af te leveren. Sofie en Wout beseffen al snel dat het een moeilijke uitdaging wordt. “De smaak, ça va. Maar de vorm…”, klinkt het bij Sofie. Want daar begint het: is een Pringles-chips ovaal of rond? Bij Wout is de eerste bekommernis de verschillende ingrediënten: “Hallelujah! Buiten zout, denk ik dat we geen enkel ingrediënt in huis hebben!”

Beide chefs raden al snel dat ze voor het deeg puree met aardappelvlokken uit een zakje moeten gebruiken. Waardoor Wout al meteen tegen zijn principes moet zondigen: “Wout Bru die puree maakt met poeder… ik ben goed bezig!”. Ook Sofie moet uit haar comfortzone treden: “Goh, dat ik dat moet gebruiken… Dat is echt ongelooflijk!”

Ruth Beeckmans ontdekt in de fabriek dat de chips slechts 10 seconden in vet van 200° gefrituurd worden. Beide chefs doen in hun keuken net het omgekeerde: ze bakken langer op lagere temperaturen. Bij Wout is het “precies een taco, waar je een stuk rauwe vis op legt…” en de irritatie neemt zienderogen toe. Hij is gefrustreerd omdat hij zijn smaak niet goed krijgt. Daarenboven vergeet hij bij de cookoff elke keer zijn timer op te zetten. Zal dit hem de overwinning kosten? Of weet hij de jury te overtuigen met het eindresultaat? Sofie neemt dan weer een niet-alledaags voorwerp mee in de keuken, namelijk een haardroger. Wat is ze hiermee van plan?

Op het einde van deze aflevering weten we welke vier chefs tegenover elkaar staan in de halve finales.

Deze aflevering is ook te (her)bekijken op VTM GO.