Soapacteurs Sieg De Doncker, Femke Verschueren en Jean-Romy Manzila nemen het tegen elkaar op in ‘Marble Mania’

In de vijfde aflevering van ‘Marble Mania’ op zaterdag 12 maart om 20u25 bij VTM nemen soapacteurs Sieg De Doncker uit Familie, Femke Verschueren uit Lisa en Jean-Romy Manzila uit De Buurtpolitie het tegen elkaar op. Sieg was als kind een echte knikkeraar: “We liepen op de speelplaats rond met een fannypack vol knikkers en knikkerden er op los op de tegels.” Ook Jean-Remy heeft al serieus wat knikkerervaring: “Sinds de lagere school knikker ik al, ik was best wel goed moet ik toegeven.” Maar ook Femke heeft talent. De concurrentie is bikkelhard en de strijd barst meteen los op de eerste behendigheidsbaan. Maar dan verovert Sieg de laagste score tot nu toe, tot groot jolijt van Jean-Romy.

Bekijk hier de preview:

Op de ruimte-geluksbaan banen de knikkers zich een weg door de ruimte, langs schitterende sterren en planeten. “Geef niet te veel gas, met die energieprijzen van tegenwoordig”, becommentarieert Kamal de spannende race. Op de jungle-geluksbaan gaan de knikkers al zigzaggend door het oerwoud. Bezit Femke uitstekende skills? Schuilt er in Jean-Romy een echt knikkertalent? Of maakt Sieg zijn tegenstanders snoeihard af? Dat zien de kijkers op zaterdag 12 maart om 20u25 bij VTM in ‘Marble Mania’.

‘Marble Mania’, zaterdag 12 maart om 20u25 bij VTM en ook op VTM GO .

